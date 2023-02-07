https://ria.ru/20230207/zapad-1850291650.html

Действия Запада направлены на разрушение России, заявили в Париже

Действия Запада направлены на разрушение России, заявили в Париже - РИА Новости, 07.02.2023

Действия Запада направлены на разрушение России, заявили в Париже

Действия Запада более не направлены на поддержку обороноспособности Украины, а имеют своей целью разрушение России, что противоречит интересам Европы, заявил... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:24

2023-02-07T14:24

2023-02-07T14:24

специальная военная операция на украине

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нато

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Действия Запада более не направлены на поддержку обороноспособности Украины, а имеют своей целью разрушение России, что противоречит интересам Европы, заявил депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Я поддерживал Украину в ее стремлении защищаться. Но теперь это более не является таковым, теперь это действия, направленные на разрушение России. Это сумасшествие, и это противоречит нашим национальным интересам. Главными победителями будут Китай и США, мы уничтожаем Европу", - заявил политик в эфире телеканала Europe 1 во вторник. "Задача Франции – поддерживать Украину, если ее атакуют, но не вступать в противостояние, которое будет иметь опасные последствия для будущего Европы", - добавил Дюпон-Эньян. Он отметил, что необходимо найти сбалансированное мирное решение, включающее нейтралитет Украины и автономию Донбасса. "Это единственное решение, если мы не хотим, чтобы Европа впала в экономический и социальный кризис", - сказал он. Дюпон-Эньян также выступил с осуждением публикации Верховной радой в январе информации о 114-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, где текст сопровождался фотографией главнокомандующего войск Украины Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. "Бандера был сообщником нацистов, он уничтожил десятки тысяч евреев и поляков. Я не единственный, кого возмутила эта публикация: высказались посольство Израиля, Польша. Я не буду поддерживать правительство, которое чтит память того, кто совершал убийства во время Второй мировой войны. Я считаю, что правительство Франции заняло несбалансированную позицию в этом конфликте", - сказал политик. Публикация вызвала волну возмущения в Польше, после чего запись о дне рождения Бандеры исчезла из аккаунта рады. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине. По его словам, в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трех критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии; второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта; третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню также заявлял, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849796290.html

https://ria.ru/20230204/makron-1849740500.html

https://ria.ru/20230201/frantsiya-1848798280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, франция, нато, ситуация в днр и лнр