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Суд вернул "Яндексу" бренд "Яндекс Афиша" - РИА Новости, 07.02.2023
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Суд вернул "Яндексу" бренд "Яндекс Афиша"
Суд вернул "Яндексу" бренд "Яндекс Афиша" - РИА Новости, 07.02.2023
Суд вернул "Яндексу" бренд "Яндекс Афиша"
Суд по интеллектуальным правам во вторник признал незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:37
2023-02-07T16:37
технологии
яндекс
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник признал незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Иск удовлетворить... Обязать восстановить правовую охрану товарного знака. Решение вступает в силу немедленно", - огласила решение одна из судей коллегии. Она также обязала Роспатент выплатить "Яндексу" 4,5 тысячи рублей уплаченной госпошлины. "Компания Афиша" (входит в "СберИнтертеймент") на портале "Афиша" (afisha.ru), а также через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Соответствующий товарный знак зарегистрирован еще в 2001 году. В 2019 году Роспатент зарегистрировал товарный знак "Яндекс Афиша", но спустя год отменил это решение после жалобы "Компании Афиша". Роспатент пришел к выводу, что указанные в возражении товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Ведомство указало, что включение в товарный знак "Яндекса" охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным. "Яндекс" обратился в суд - поначалу безуспешно, но в итоге дело направили на пересмотр. На заседании представитель "Яндекса" утверждал, что их товарный знак - единый элемент, неделимая семантическая конструкция. Он ссылался на опросы потребителей, которые слово "афиша" ассоциируют просто с объявлением, а "Яндекс Афиша" - с интернет-сервисом по продаже билетов. Представитель Роспатента в свою очередь просил отклонить иск. "Товарный знак "Афиша" давно использовался правообладателем, приобрел репутацию. Его использование в бренде "Яндекс Афиша" может вводить в заблуждение, потребители могут подумать, что это коллаборация", - отметил юрист. Представитель "Компании Афиша" назвал подход "Яндекса" "практикой по выдавливанию конкурента" и высказал опасения, что при глобализации компании могут пострадать и другие бренды. Он добавил, что компании вели переговоры, но "Яндекс" вышел из них.
https://ria.ru/20230130/yandeks-1848529323.html
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технологии, яндекс, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Яндекс, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
16:37 07.02.2023
 
Суд вернул "Яндексу" бренд "Яндекс Афиша"

Суд признал незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам во вторник признал незаконной отмену регистрации товарного знака "Яндекс Афиша", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Иск удовлетворить... Обязать восстановить правовую охрану товарного знака. Решение вступает в силу немедленно", - огласила решение одна из судей коллегии. Она также обязала Роспатент выплатить "Яндексу" 4,5 тысячи рублей уплаченной госпошлины.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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"Компания Афиша" (входит в "СберИнтертеймент") на портале "Афиша" (afisha.ru), а также через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Соответствующий товарный знак зарегистрирован еще в 2001 году. В 2019 году Роспатент зарегистрировал товарный знак "Яндекс Афиша", но спустя год отменил это решение после жалобы "Компании Афиша".
Роспатент пришел к выводу, что указанные в возражении товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Ведомство указало, что включение в товарный знак "Яндекса" охраняемого элемента "Афиша" было неправомерным.
"Яндекс" обратился в суд - поначалу безуспешно, но в итоге дело направили на пересмотр.
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На заседании представитель "Яндекса" утверждал, что их товарный знак - единый элемент, неделимая семантическая конструкция. Он ссылался на опросы потребителей, которые слово "афиша" ассоциируют просто с объявлением, а "Яндекс Афиша" - с интернет-сервисом по продаже билетов.
Представитель Роспатента в свою очередь просил отклонить иск. "Товарный знак "Афиша" давно использовался правообладателем, приобрел репутацию. Его использование в бренде "Яндекс Афиша" может вводить в заблуждение, потребители могут подумать, что это коллаборация", - отметил юрист.
Представитель "Компании Афиша" назвал подход "Яндекса" "практикой по выдавливанию конкурента" и высказал опасения, что при глобализации компании могут пострадать и другие бренды. Он добавил, что компании вели переговоры, но "Яндекс" вышел из них.
Логистический центр Яндекс.Маркет в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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ТехнологииЯндексФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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