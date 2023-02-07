https://ria.ru/20230207/wildberries-1850164526.html

Роспотребнадзор просят проверить Wildberries, пишут СМИ

Роспотребнадзор просят проверить Wildberries, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Роспотребнадзор просят проверить Wildberries, пишут СМИ

"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, законно ли Wildberries взимает плату с покупателей за... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:27

2023-02-07T01:27

2023-02-07T01:33

wildberries

экономика

алексей богданов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, законно ли Wildberries взимает плату с покупателей за возврат товаров в пункте выдачи, пишет издание "Известия". "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор: организация намерена заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу. Например, если человеку привезли не подходящую по размеру продукцию и он решил не покупать ее. В этом случае незаконно и неправомерно брать с покупателя деньги за возврат с пункта выдачи заказов на склад... ОПИ просит Роспотребнадзор разъяснить: законно ли WB... взимает (с - ред.) человека по 75–100 рублей, если он отказывается от одной единицы качественного товара", - сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ОПИ в надзорное ведомство. По данным издания, в документе отмечается, что закон "О защите прав потребителей" установил право покупателя вернуть средства в случае отказа от товара, но из них вычитают оплату доставки от потребителя продавцу. Однако, согласно приведенному тексту письма общественников, "положение этой нормы должны применять в случаях, когда доставку продукции осуществляли непосредственно до покупателя, то есть до места его жительства или пребывания". При этом Wildberries предусматривает два варианта доставки: по адресу самого покупателя или в пункты выдачи заказов. В письме ОПИ, подчеркивается, что пункты выдачи являются обособленными подразделениями онлайн-продавца, согласно документам Wildberries. Таким образом, перемещение заказа происходит не от потребителя к торговой сети, а внутри ее структур, поэтому деньги за доставку компания удерживать не должна, пишет газета. Кроме того, в Роспотребнадзоре изданию сообщили, что еще не успели ознакомиться с обращением "Общественной потребительской инициативы". При этом там добавили, что маркетплейс должен сообщать потребителю стоимость расходов на обратную доставку, а покупатель, если цена его не устраивает, может самостоятельно вернуть товар продавцу. Издание приводит позицию Wildberries, согласно которой, компания тестирует программу ответственных покупок с 2021 года. Ранее суд в Минске оштрафовал Wildberries за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей. Власти Белоруссии неоднократно обращали внимание маркетплейса на недопустимость по законодательству республики взимания платы за возврат товара. В декабре министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) сообщало, что предписало интернет-магазину wildberries.by, который на тот момент вновь ввел платный возврат товара, снова устранить нарушение и решил привлечь его к административной ответственности. 20 января глава МАРТ Алексей Богданов заявил, что власти не хотят ухода маркетплейса Wildberries с рынка страны, но нарушения закона не допустят. В январе появилась информация, что возврат товаров с браком на Wildberries стал платным, а техподдержка якобы просит покупателей "отнестись к этому с пониманием". В пресс-службе компании эту информацию опровергли отметив, что обратная доставка товаров с браком остается для покупателей бесплатной - она будет компенсироваться за счет продавцов.

https://ria.ru/20230206/lekarstva-1850153637.html

https://ria.ru/20230206/mintsifry-1850046827.html

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wildberries, экономика, алексей богданов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия