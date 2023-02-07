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При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023
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При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник
В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой есть ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T19:54
2023-02-08T08:44
взрыв газа в жилом доме в ефремове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
тульская область
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой есть ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "В числе четырех погибших - ребенок", - сказал собеседник агентства, отметив, что возраст погибшего близок к подростковому. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, четыре человека погибли, спасены семь человек, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
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россия
тульская область
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взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, тульская область, ефремов
Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Тульская область, Ефремов
19:54 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
 
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник

При взрыве газа в пятиэтажке в тульском Ефремове погиб ребенок

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой есть ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В числе четырех погибших - ребенок", - сказал собеседник агентства, отметив, что возраст погибшего близок к подростковому.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, четыре человека погибли, спасены семь человек, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
Место обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
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Взрыв газа в жилом доме в ЕфремовеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествияТульская областьЕфремов
 
 
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