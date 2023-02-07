https://ria.ru/20230207/vzryv-1850405248.html
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник - РИА Новости, 08.02.2023
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник
В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой есть ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T19:54
2023-02-07T19:54
2023-02-08T08:44
взрыв газа в жилом доме в ефремове
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
тульская область
ефремов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой есть ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. "В числе четырех погибших - ребенок", - сказал собеседник агентства, отметив, что возраст погибшего близок к подростковому. По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. По последним данным МЧС РФ, четыре человека погибли, спасены семь человек, под завалами остается ещё один человек, пострадали трое. По данным Минздрава РФ, двое пострадавших, мужчина и ребенок, доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.
https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html
россия
тульская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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взрыв газа в жилом доме в ефремове , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, тульская область, ефремов
Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Тульская область, Ефремов
19:54 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
При взрыве газа в Ефремове погиб ребенок, сообщил источник
При взрыве газа в пятиэтажке в тульском Ефремове погиб ребенок