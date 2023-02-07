https://ria.ru/20230207/vzryv-1850362916.html

Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове

Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове

Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке города Ефремова Тульской области, итого в результате ЧП пострадали... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T17:46

2023-02-07T17:46

2023-02-08T08:44

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке города Ефремова Тульской области, итого в результате ЧП пострадали четыре человека, еще пять погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. Как отмечали РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, двое пострадали."Из-под завалов извлечены живыми еще два человека, всего четверо", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при взрыве газа, по предварительной информации, погибли пять человек.

https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html

тульская область

ефремов

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Кирилл Волков

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов