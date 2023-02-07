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Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове
Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове
Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке города Ефремова Тульской области, итого в результате ЧП пострадали... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T17:46
2023-02-07T17:46
2023-02-08T08:44
происшествия
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
ефремов
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке города Ефремова Тульской области, итого в результате ЧП пострадали четыре человека, еще пять погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. Как отмечали РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, двое пострадали."Из-под завалов извлечены живыми еще два человека, всего четверо", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при взрыве газа, по предварительной информации, погибли пять человек.
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тульская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов
Происшествия, Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Ефремов
17:46 07.02.2023 (обновлено: 08:44 08.02.2023)
Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове
Двух человек достали живыми из-под завалов рухнувшего подъезда в Ефремове
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спасатели извлекли еще двух человек из-под завалов после взрыва бытового газа в пятиэтажке города Ефремова Тульской области, итого в результате ЧП пострадали четыре человека, еще пять погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным областной прокуратуры, вечером во вторник произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения. Как отмечали РИА Новости в экстренных службах, по предварительным данным, пять человек погибли, двое пострадали.
"Из-под завалов извлечены живыми еще два человека, всего четверо", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что при взрыве газа, по предварительной информации, погибли пять человек.