https://ria.ru/20230207/vzryv-1850352877.html
Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области
Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области - РИА Новости, 08.02.2023
Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области
При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-07T17:22
2023-02-07T17:22
2023-02-08T08:45
происшествия
тульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
следственный комитет россии (ск рф)
алексей дюмин
александр бастрыкин
ефремов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850375611_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edafffea9069ecbd10e3f6519f4e3568.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Вечером во вторник обрушился первый подъезд здания на улице Химиков, повреждения получили восемь квартир.К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники. Из дома эвакуировали жильцов, для них организовали пункты временного размещения на базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада.Как отметили в пресс-службе Минздрава, двоих пострадавших доставили в больницу: это мужчина и ребенок дошкольного возраста. Их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье окажут материальную поддержку.На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прокуратура региона начала проверку.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поставил его расследование на контроль.
https://ria.ru/20230130/balkon-1848487503.html
тульская область
ефремов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850375611_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_693746e0fbf3190cb6c7e30531dfbdf9.jpg
Подъезд жилого дома рухнул в Ефремове из-за взрыва газа. Кадры с места ЧП
рухнувшего подъезда в Ефремове.
2023-02-07T17:22
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , следственный комитет россии (ск рф), алексей дюмин, александр бастрыкин, ефремов
Происшествия, Тульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Дюмин, Александр Бастрыкин, Ефремов
17:22 07.02.2023 (обновлено: 08:45 08.02.2023)
Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области
В Ефремове Тульской области обрушился подъезд пятиэтажного дома после взрыва газа