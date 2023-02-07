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Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области

Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области - РИА Новости, 08.02.2023

Четыре человека погибли при обрушении подъезда дома в Тульской области

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-07T17:22

2023-02-07T17:22

2023-02-08T08:45

происшествия

тульская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

следственный комитет россии (ск рф)

алексей дюмин

александр бастрыкин

ефремов

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове Тульской области погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Вечером во вторник обрушился первый подъезд здания на улице Химиков, повреждения получили восемь квартир.К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники. Из дома эвакуировали жильцов, для них организовали пункты временного размещения на базе гостиничного комплекса "Ефремов" и детского сада.Как отметили в пресс-службе Минздрава, двоих пострадавших доставили в больницу: это мужчина и ребенок дошкольного возраста. Их жизни ничего не угрожает, врачи оказывают всю необходимую помощь.Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье окажут материальную поддержку.На место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прокуратура региона начала проверку.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поставил его расследование на контроль.

https://ria.ru/20230130/balkon-1848487503.html

тульская область

ефремов

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подъезд жилого дома рухнул в Ефремове из-за взрыва газа. Кадры с места ЧП рухнувшего подъезда в Ефремове. 2023-02-07T17:22 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме в ефремове , следственный комитет россии (ск рф), алексей дюмин, александр бастрыкин, ефремов