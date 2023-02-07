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ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 07.02.2023
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях
Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 8 единицы техники, а также 4 склада... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:00
2023-02-07T15:00
2023-02-07T15:09
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 8 единицы техники, а также 4 склада боеприпасов, сообщили в вторник в Минобороны России.На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. В районе Разлива, Доброволья и Новоэкономического в ДНР поражены четыре склада боеприпасов украинских войск."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика
15:00 07.02.2023 (обновлено: 15:09 07.02.2023)
ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях