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ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 07.02.2023

ВС России уничтожили более 80 военных ВСУ на двух направлениях

Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 8 единицы техники, а также 4 склада... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:00

2023-02-07T15:00

2023-02-07T15:09

специальная военная операция на украине

россия

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки более 80 украинских военных и 8 единицы техники, а также 4 склада боеприпасов, сообщили в вторник в Минобороны России.На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерия группировки войск "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 1-й танковой и 72-й механизированной бригад украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. В районе Разлива, Доброволья и Новоэкономического в ДНР поражены четыре склада боеприпасов украинских войск."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, в мире, донецкая народная республика