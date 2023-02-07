https://ria.ru/20230207/vsu-1850305771.html

ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:59

2023-02-07T14:59

2023-02-07T16:28

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", — говорится в заявлении.Уточняется, что украинская армия за сутки потеряла более 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении, как отметили в министерстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли поражение бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.Херсонское направление Российские артиллеристы за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также склад украинских боеприпасов рядом с селом Тараса Шевченко.Донецкое направлениеШтурмовые отряды южной группировки российских войск ликвидировали более 90 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "МСТА-Б".Помимо этого, им удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе поселка Ильичевка в ДНР.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерия группировки войск "Восток" нанесла поражение украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. "Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщили в Минобороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850067848.html

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, харьковская область