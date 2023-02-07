https://ria.ru/20230207/vsu-1850305771.html
ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:59
2023-02-07T14:59
2023-02-07T16:28
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618320_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_12bdeb4167a32cf4f40837b188c8dd9c.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", — говорится в заявлении.Уточняется, что украинская армия за сутки потеряла более 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении, как отметили в министерстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли поражение бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.Херсонское направление Российские артиллеристы за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также склад украинских боеприпасов рядом с селом Тараса Шевченко.Донецкое направлениеШтурмовые отряды южной группировки российских войск ликвидировали более 90 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "МСТА-Б".Помимо этого, им удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе поселка Ильичевка в ДНР.Южно-Донецкое и Запорожское направленияАртиллерия группировки войск "Восток" нанесла поражение украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. "Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщили в Минобороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850269493.html
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850067848.html
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850256800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618320_637:494:2645:2000_1920x0_80_0_0_6e50a6ceff0969a082405e399f865a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Харьковская область
14:59 07.02.2023 (обновлено: 16:28 07.02.2023)
ВСУ потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС России уничтожили более 150 бойцов ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 150 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области
и Новоселовское Луганской Народной Республики", — говорится в заявлении.
Уточняется, что украинская армия за сутки потеряла более 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении, как отметили в министерстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы группировки войск "Центр" нанесли поражение бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Новосадовое (ДНР), Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР
), а также Серебрянского лесничества.
"Уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.
Российские артиллеристы за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ, самоходную гаубицу "Акация", а также склад украинских боеприпасов рядом с селом Тараса Шевченко.
Штурмовые отряды южной группировки российских войск ликвидировали более 90 украинских солдат, четыре боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "МСТА-Б".
Помимо этого, им удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов в районе поселка Ильичевка в ДНР.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Артиллерия группировки войск "Восток" нанесла поражение украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — сообщили в Минобороны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.