https://ria.ru/20230207/vstrecha-1850271244.html

Путин начал встречу с Собяниным

Путин начал встречу с Собяниным - РИА Новости, 07.02.2023

Путин начал встречу с Собяниным

Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы подвести итоги прошедшего года. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:43

2023-02-07T13:43

2023-02-07T14:21

россия

владимир путин

политика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы подвести итоги прошедшего года."Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте. Ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее, ...всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени", - сказал Путин в начале беседы, отметив, что разговор пойдет об итогах 2022 года.

https://ria.ru/20230207/razvitie-1850274377.html

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россия, владимир путин, политика, москва, сергей собянин