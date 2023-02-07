https://ria.ru/20230207/vstrecha-1850271244.html
Путин начал встречу с Собяниным
Путин начал встречу с Собяниным - РИА Новости, 07.02.2023
Путин начал встречу с Собяниным
Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы подвести итоги прошедшего года. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:43
2023-02-07T13:43
2023-02-07T14:21
россия
владимир путин
политика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы подвести итоги прошедшего года."Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте. Ситуация в целом в столице известна хорошо. Тем не менее, ...всегда полезно подвести некоторые итоги за определенные промежутки времени", - сказал Путин в начале беседы, отметив, что разговор пойдет об итогах 2022 года.
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россия, владимир путин, политика, москва, сергей собянин
Россия, Владимир Путин, Политика, Москва, Сергей Собянин
13:43 07.02.2023 (обновлено: 14:21 07.02.2023)
Путин начал встречу с Собяниным
Путин проводит встречу с Собяниным, чтобы подвести итоги прошедшего года