https://ria.ru/20230207/vor-1850298045.html

В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения

В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения - РИА Новости, 07.02.2023

В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения

Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:42

2023-02-07T14:42

2023-02-07T14:50

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УФА, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. В социальных сетях распространилось видео инцидента, снятое камерами наблюдения в сельском магазине. На них видно, как мужчина в балаклаве и с ружьём забегает в помещение и, поскользнувшись, падает. Затем он встает, направляет оружие на витрину, пытается открыть дверь к продавцу, но не может, и убегает. "По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20230207/prestupniki-1850288829.html

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происшествия, республика башкортостан, мвд по республике башкортостан, россия