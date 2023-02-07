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В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения - РИА Новости, 07.02.2023
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В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения - РИА Новости, 07.02.2023
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения
Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:42
2023-02-07T14:50
происшествия
республика башкортостан
мвд по республике башкортостан
россия
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УФА, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. В социальных сетях распространилось видео инцидента, снятое камерами наблюдения в сельском магазине. На них видно, как мужчина в балаклаве и с ружьём забегает в помещение и, поскользнувшись, падает. Затем он встает, направляет оружие на витрину, пытается открыть дверь к продавцу, но не может, и убегает. "По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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происшествия, республика башкортостан, мвд по республике башкортостан, россия
Происшествия, Республика Башкортостан, МВД по республике Башкортостан, Россия
14:42 07.02.2023 (обновлено: 14:50 07.02.2023)
 
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения

Полиция задержала жителя Башкирии, который хотел ограбить магазин, но упал и убежал

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал.
В социальных сетях распространилось видео инцидента, снятое камерами наблюдения в сельском магазине. На них видно, как мужчина в балаклаве и с ружьём забегает в помещение и, поскользнувшись, падает. Затем он встает, направляет оружие на витрину, пытается открыть дверь к продавцу, но не может, и убегает.
"По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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