https://ria.ru/20230207/vor-1850298045.html
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения - РИА Новости, 07.02.2023
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения
Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:42
2023-02-07T14:42
2023-02-07T14:50
происшествия
республика башкортостан
мвд по республике башкортостан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УФА, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал. В социальных сетях распространилось видео инцидента, снятое камерами наблюдения в сельском магазине. На них видно, как мужчина в балаклаве и с ружьём забегает в помещение и, поскользнувшись, падает. Затем он встает, направляет оружие на витрину, пытается открыть дверь к продавцу, но не может, и убегает. "По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20230207/prestupniki-1850288829.html
республика башкортостан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, мвд по республике башкортостан, россия
Происшествия, Республика Башкортостан, МВД по республике Башкортостан, Россия
14:42 07.02.2023 (обновлено: 14:50 07.02.2023)
В Башкирии задержали вора, который не смог ограбить магазин из-за падения
Полиция задержала жителя Башкирии, который хотел ограбить магазин, но упал и убежал
УФА, 7 фев – РИА Новости. Полиция задержала жителя Башкирии, который пытался ограбить магазин, но упал, испугался и убежал.
В социальных сетях распространилось видео инцидента, снятое камерами наблюдения в сельском магазине. На них видно, как мужчина в балаклаве и с ружьём забегает в помещение и, поскользнувшись, падает. Затем он встает, направляет оружие на витрину, пытается открыть дверь к продавцу, но не может, и убегает.
"По данному сообщению выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими был установлен и задержан 44-летний местный житель. Изъято ружье и балаклава. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Избирается мера пресечения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.