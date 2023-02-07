https://ria.ru/20230207/voda-1850222758.html
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости, 07.02.2023
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода
Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
происшествия
жкх
сочи
краснодарский край
вода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg
СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале водоканала. Уточняется, что перебои с водой сейчас наблюдаются на улицах Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Кленовая и Амбровая. Завершить восстановительные работы планируется до окончания текущих суток. Ранее власти города предупреждали, что до 7 февраля на территории Сочи прогнозируются снегопады в горах, сильный ветер в прибрежной зоне курорта, мокрый снег, грозы.
https://ria.ru/20230207/kakhovka-1850185817.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bbbbd795a4f4f3ce9e049f41e2d3ac7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, сочи, краснодарский край, вода, россия
Происшествия, ЖКХ, Сочи, Краснодарский край, Вода, Россия
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода
Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на водоводе