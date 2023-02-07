https://ria.ru/20230207/voda-1850222758.html

В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода

В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости, 07.02.2023

В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода

Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

происшествия

жкх

сочи

краснодарский край

вода

россия

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СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале водоканала. Уточняется, что перебои с водой сейчас наблюдаются на улицах Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Кленовая и Амбровая. Завершить восстановительные работы планируется до окончания текущих суток. Ранее власти города предупреждали, что до 7 февраля на территории Сочи прогнозируются снегопады в горах, сильный ветер в прибрежной зоне курорта, мокрый снег, грозы.

https://ria.ru/20230207/kakhovka-1850185817.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, сочи, краснодарский край, вода, россия