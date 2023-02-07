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В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости, 07.02.2023
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В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода - РИА Новости, 07.02.2023
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода
Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
происшествия
жкх
сочи
краснодарский край
вода
россия
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СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале водоканала. Уточняется, что перебои с водой сейчас наблюдаются на улицах Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Кленовая и Амбровая. Завершить восстановительные работы планируется до окончания текущих суток. Ранее власти города предупреждали, что до 7 февраля на территории Сочи прогнозируются снегопады в горах, сильный ветер в прибрежной зоне курорта, мокрый снег, грозы.
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происшествия, жкх, сочи, краснодарский край, вода, россия
Происшествия, ЖКХ, Сочи, Краснодарский край, Вода, Россия
11:35 07.02.2023
 
В Сочи восемь улиц остались без воды из-за повреждения водовода

Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на водоводе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОтключение горячей воды
Отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 7 фев - РИА Новости. Восемь улиц Хостинского района Сочи остаются без воды из-за аварии на магистральном водоводе, которую спровоцировал оползень, сообщается в Telegram-канале водоканала.
"Перебои с водоснабжением жителей села Раздольное и ближайших улиц связаны с прорывом магистрального водовода. Повреждение произошло в результате подвижки грунта в районе улицы Кленовая, которая активизировалась на фоне обильных осадков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перебои с водой сейчас наблюдаются на улицах Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Следопытов, Буковая, Механизаторов, Кленовая и Амбровая. Завершить восстановительные работы планируется до окончания текущих суток.
Ранее власти города предупреждали, что до 7 февраля на территории Сочи прогнозируются снегопады в горах, сильный ветер в прибрежной зоне курорта, мокрый снег, грозы.
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