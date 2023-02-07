https://ria.ru/20230207/vmf-1850344138.html

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ - РИА Новости, 07.02.2023

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:46

2023-02-07T16:46

2023-02-07T16:46

новое оружие россии

безопасность

объединенная судостроительная корпорация

северная верфь

николай евменов

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

циркон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571849807_0:59:1126:692_1920x0_80_0_0_b0f347e5ad208f7cf5117afdbc6089f9.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов соответственно, сообщило во вторник Минобороны РФ. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал руководство "Северной верфи" и начальников профильных органов управления главного командования ВМФ о ходе испытаний кораблей. "Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.Как было доложено главкому, "Адмирал Головко" находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На настоящий момент времени на фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также на полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий". Представители заводских сдаточных команд совместно с экипажами фрегата и корвета проводят маневренные и скоростные испытания кораблей, проверяют работу ряда агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения корабля, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств. "Меркурий", российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350, построенный на "Северной верфи". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в то числе гиперзвуковых "Цирконов".

https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html

https://ria.ru/20230201/flot-1848860660.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, николай евменов, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), циркон