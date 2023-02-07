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Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ - РИА Новости, 07.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230207/vmf-1850344138.html
Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ
Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ - РИА Новости, 07.02.2023
Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:46
2023-02-07T16:46
новое оружие россии
безопасность
объединенная судостроительная корпорация
северная верфь
николай евменов
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
циркон
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов соответственно, сообщило во вторник Минобороны РФ. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал руководство "Северной верфи" и начальников профильных органов управления главного командования ВМФ о ходе испытаний кораблей. "Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.Как было доложено главкому, "Адмирал Головко" находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На настоящий момент времени на фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также на полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий". Представители заводских сдаточных команд совместно с экипажами фрегата и корвета проводят маневренные и скоростные испытания кораблей, проверяют работу ряда агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения корабля, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств. "Меркурий", российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника. Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350, построенный на "Северной верфи". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в то числе гиперзвуковых "Цирконов".
https://ria.ru/20221223/armiya-1840752890.html
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безопасность, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, николай евменов, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), циркон
Новое оружие России, Безопасность, Объединенная судостроительная корпорация, Северная верфь, Николай Евменов, ВМФ РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Циркон
16:46 07.02.2023
 
Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в боевой состав ВМФ

Фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Меркурий" войдут в этом году в боевой состав ВМФ

© Фото : ВМФ РФФрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Фрегат Адмирал Головко на судостроительном заводе Северная верфь - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : ВМФ РФ
Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" завершат в этом году испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов соответственно, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал руководство "Северной верфи" и начальников профильных органов управления главного командования ВМФ о ходе испытаний кораблей.
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"Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Как было доложено главкому, "Адмирал Головко" находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря. На настоящий момент времени на фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также на полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКорвет "Меркурий"
Корвет Меркурий - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Корвет "Меркурий"
Представители заводских сдаточных команд совместно с экипажами фрегата и корвета проводят маневренные и скоростные испытания кораблей, проверяют работу ряда агрегатов, корабельных систем и узлов, вооружения корабля, навигационных комплексов и бортовых радиотехнических средств.
"Меркурий", российский корвет с управляемым ракетным оружием, пятый корабль проекта 20380, построенный на заводе "Северная верфь" (входит в ОСК). Предназначен для патрулирования ближней и дальней морской зоны, а также для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолётами противника.
Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350, построенный на "Северной верфи". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования, в то числе гиперзвуковых "Цирконов".
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Новое оружие РоссииБезопасностьОбъединенная судостроительная корпорацияСеверная верфьНиколай ЕвменовВМФ РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Циркон
 
 
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