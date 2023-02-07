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"ВКонтакте" работает в обычном режиме - РИА Новости, 07.02.2023
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"ВКонтакте" работает в обычном режиме
"ВКонтакте" работает в обычном режиме - РИА Новости, 07.02.2023
"ВКонтакте" работает в обычном режиме
Соцсеть "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T23:20
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технологии
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в компании. Ранее пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой соцсети. По данным детектора сбоев от Brand Analytics по состоянию на 20.15 мск было зафиксировано 485 жалоб на сбои в работе соцсети. "ВКонтакте" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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технологии, вконтакте
Технологии, ВКонтакте
23:20 07.02.2023
 
"ВКонтакте" работает в обычном режиме

Соцсеть "ВКонтакте" вновь работает в обычном режиме

© Фото : ВКонтактеОфис ВКонтакте
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее пресс-служба "ВКонтакте" сообщила, что некоторые пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой соцсети.
По данным детектора сбоев от Brand Analytics по состоянию на 20.15 мск было зафиксировано 485 жалоб на сбои в работе соцсети.
"ВКонтакте" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
 
ТехнологииВКонтакте
 
 
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