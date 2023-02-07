https://ria.ru/20230207/vetnam-1850297148.html

Жертва массового убийства во Вьетнамской войне выиграла суд в Южной Корее

Жертва массового убийства во Вьетнамской войне выиграла суд в Южной Корее - РИА Новости, 07.02.2023

Жертва массового убийства во Вьетнамской войне выиграла суд в Южной Корее

Центральный окружной суд Сеула во вторник вынес решение в пользу гражданки Вьетнама, требовавшей компенсации от правительства Южной Кореи за потерю членов семьи РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:41

2023-02-07T14:41

2023-02-07T14:41

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СЕУЛ, 7 фев – РИА Новости. Центральный окружной суд Сеула во вторник вынес решение в пользу гражданки Вьетнама, требовавшей компенсации от правительства Южной Кореи за потерю членов семьи и ранения, полученные в результате массового убийства мирных жителей, осуществленного южнокорейскими военными в 1968 году во время войны во Вьетнаме, передает агентство Ренхап. Решение суда стало первым подобным случаем, когда южнокорейский суд признал ответственность государства по выплате компенсации жертвам массовых убийств 1968 года в деревне Фонг Нху во вьетнамской провинции Куангнам. Тогда около 70 человек погибли якобы от рук военнослужащих 2-й бригады морской пехоты Республики Корея, которая участвовала в войне во Вьетнаме. Пережившая убийства жертва в 2020 году подала иск о возмещении ущерба против правительства Южной Кореи, требуя компенсации в размере около 30 миллионов вон (почти 24 тысячи долларов). Она утверждала, что в результате резни потеряла членов своей семьи и сама получила огнестрельные ранения. Во вторник суд постановил, что Южная Корея должна выплатить ей запрошенную сумму вместе с процентами. Суд отклонил довод южнокорейского правительства о том, что гражданка Вьетнама не может требовать возмещения ущерба от Южной Кореи в соответствии с соответствующим соглашением, подписанным между Вьетнамом, Южной Кореей и США. Были отклонены и утверждения южнокорейского правительства о том, что причастность южнокорейских военнослужащих к убийствам не была четко доказана или что это был оправданный акт, учитывая реалии войны во Вьетнаме. "Признано, что члены семьи истицы погибли на месте, и она получила серьезные ранения... в результате стрельбы со стороны (южнокорейской) морской пехоты", - заявил суд, назвав инцидент "явно незаконным актом". Адвокаты и сама истица приветствовали это решение как первое признание официальным южнокорейским органом массовых убийств гражданских лиц во время войны во Вьетнаме. В то же время, как сообщает агентство Ренхап, пока неизвестно, станет ли южнокорейское министерство обороны подавать апелляцию, но такая вероятность есть.

https://ria.ru/20221217/vetnam-1839432562.html

https://ria.ru/20230104/sapery-1843024074.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, южная корея, сеул