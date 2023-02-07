https://ria.ru/20230207/vagner-1850329975.html

Лавров прокомментировал призывы расследовать действия "Вагнера" в Мали

Лавров прокомментировал призывы расследовать действия "Вагнера" в Мали - РИА Новости, 07.02.2023

Лавров прокомментировал призывы расследовать действия "Вагнера" в Мали

Эксперты ООН не наделены полномочиями проводить расследования военных преступлений, кем бы они ни совершались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:00

2023-02-07T16:00

2023-02-07T16:35

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мали

чвк "вагнер"

оон

международный уголовный суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965723_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_612163ad37efa28a27e90ef28c6e0b01.jpg

БАМАКО, 7 фев - РИА Новости. Эксперты ООН не наделены полномочиями проводить расследования военных преступлений, кем бы они ни совершались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается каких-то экспертов ООН, которые некие изыскания делают о якобы имевших место преступлениях частной военной компании "Вагнер" - мне неизвестно о каких-либо экспертах ООН, которые были бы наделены полномочиями рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались", - заявил Лавров, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призывы со стороны ООН провести расследование возможных преступлений группы "Вагнер" в Мали."Я знаю, есть такие полномочия у Совбеза ООН. Есть такие полномочия, по крайней мере, они были в свое время записаны в статут Международного уголовного суда, что для тех стран, которые к этому статуту присоединились, решения Международного уголовного суда должны исполняться. Но здесь бывают исключения и, кстати сказать, в контексте логики неоколониализма", - добавил Лавров.По его словам, "Международный уголовный суд во многом себя уже сильно дискредитировал, но в ООН ни один эксперт не может взять и сказать: "я, вот, изучаю военные преступления или провожу какое-либо расследование".Ранее власти Мали выслали из страны главу отдела по вопросам прав человека миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). По данным СМИ, такое решение принято после того, как малийский правозащитник в речи на собрании ООН ранее осудил ситуацию с безопасностью в стране, а также "обвинил новых российских военных партнеров" малийского руководства в нарушениях прав человека.

https://ria.ru/20230207/sanktsii-1850323421.html

https://ria.ru/20230207/aviatekhnika-1850317504.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мали, чвк "вагнер", оон, международный уголовный суд, россия