https://ria.ru/20230207/utechka-1850173259.html

IT-специалист рассказал, как проверить утечку своих данных

IT-специалист рассказал, как проверить утечку своих данных - РИА Новости, 07.02.2023

IT-специалист рассказал, как проверить утечку своих данных

Самым простым способом проверить, утекли ли ваши данные в сеть, можно поисковыми запросами по ФИО и номеру телефона, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T05:37

2023-02-07T05:37

2023-02-07T05:37

общество

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самым простым способом проверить, утекли ли ваши данные в сеть, можно поисковыми запросами по ФИО и номеру телефона, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Во всем мире во второй день (вторник) второй недели февраля ежегодно отмечается Международный день безопасного Интернета (Safer Internet Day, SID). В России День безопасного Интернета впервые был проведен в 2007 году. Его цель – повышать осведомленность и предпринимать конкретные действия для обеспечения защиты в интернете. "Проверить утечку ваших данных можно простыми поисковыми запросами по ФИО, номеру телефона. Если информация найдена - следует либо удалять аккаунт, если это сервис или социальная сеть, либо обращаться непосредственно через почту, указанную на сайте, с требованием об удалении информации", - сказал эксперт. Кроме того, он отметил, что выяснить, используются ли ваши фотографии где-либо, можно с помощью поиска по картинке по типу "images. yandex. ru". При этом, по словам Кувикова, первое правило кибербезопасности – не сообщать никому в сети свои личные, паспортные данные и финансовую информацию. Также эксперт не рекомендует хранить эти данные и пароли в облачных сервисах. "Если же такая мера все-таки необходима, позаботьтесь о двухфакторной аутентификации везде, где это возможно", - добавил он. IT-специалист также предостерег от использования публичного Wi-Fi и посещения тех сайтов, которые запрашивают паспортные или банковские данные. Кроме того, эффективно защитить информацию в "интернет-паутине" можно при помощи антивируса и ставя везде двухфакторную аутентификацию. По словам Кувикова, современные решения обновляются достаточно часто и обычно приспособлены к защите от появляющихся новых видов атак, вирусов и мошеннических схем. "Кроме того, уделяйте внимание тому, какие разрешения вы даете скачанным на телефон приложениям. Если оно лишний раз запрашивает данные для входа в вашу учетную запись, это повод насторожиться. Не открывайте подозрительные ссылки и файлы. Тем более, нельзя устанавливать файлы из ненадежных источников", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20230207/internet-1850026113.html

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общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)