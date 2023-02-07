10:08 07.02.2023 (обновлено: 11:30 07.02.2023)
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров
Азаров: Украина приближается к энергетическому коллапсу, она станет непригодной для жизни
© AP Photo / Felipe DanaКиев
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания, заявил во вторник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.
"Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", - написал Азаров на своей странице в Facebook*.
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По его словам, крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.
Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме Украины.
В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт. Киев с 11 октября приостановил экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт.
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