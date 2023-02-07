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Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров - РИА Новости, 07.02.2023
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров
Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания, заявил во вторник бывший премьер-министр Украины... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:08
2023-02-07T11:30
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европа
россия
украина
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владимир зеленский
укрэнерго
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания, заявил во вторник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров. "Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", - написал Азаров на своей странице в Facebook*. По его словам, крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины. Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме Украины. В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт. Киев с 11 октября приостановил экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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европа, россия, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, укрэнерго, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Укрэнерго, Евросоюз
10:08 07.02.2023 (обновлено: 11:30 07.02.2023)
 
Украина может стать непригодной для жизни, заявил бывший премьер Азаров

Азаров: Украина приближается к энергетическому коллапсу, она станет непригодной для жизни

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Энергосистема Украины приближается к полному коллапсу, в результате страна станет непригодной для проживания, заявил во вторник бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.
"Украинцы уже привыкли к веерным отключениям, но электричества в Украине явно не хватает. Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", - написал Азаров на своей странице в Facebook*.
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По его словам, крах украинской электросети может также вызвать гуманитарный и миграционный кризис в Европе, разрушение ядерных реакторов, наводнения из-за прорыва плотин на гидроэлектростанциях и серьезнейший продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины.
Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме Украины.
В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем - до двух гигаватт. Киев с 11 октября приостановил экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами. Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы, есть возможность импортировать до 600 МВт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийУкрэнергоЕвросоюз
 
 
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