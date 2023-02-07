https://ria.ru/20230207/ukraina-1850417783.html
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева - РИА Новости, 07.02.2023
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева
Украина потерпит поражение, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:59
2023-02-07T20:59
2023-02-07T22:11
в мире
украина
вооруженные силы сша
артемовск
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина потерпит поражение, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском."Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится. Запад это просто так не оставит", — сказал он.По мнению эксперта, после победы России западный мир ждет "эскалация пропаганды", нацеленная развязать войну между Москвой и Вашингтоном. Такой сценарий принесет только массовые смерти, заключил он.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
украина
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы сша, артемовск
В мире, Украина, Вооруженные силы США, Артемовск
20:59 07.02.2023 (обновлено: 22:11 07.02.2023)
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева
Американский ветеран Дрейвен заявил, что у Украины нет шансов на поле боя