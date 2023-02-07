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Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева - РИА Новости, 07.02.2023
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Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева - РИА Новости, 07.02.2023
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева
Украина потерпит поражение, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:59
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в мире
украина
вооруженные силы сша
артемовск
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина потерпит поражение, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском."Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится. Запад это просто так не оставит", — сказал он.По мнению эксперта, после победы России западный мир ждет "эскалация пропаганды", нацеленная развязать войну между Москвой и Вашингтоном. Такой сценарий принесет только массовые смерти, заключил он.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
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украина
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в мире, украина, вооруженные силы сша, артемовск
В мире, Украина, Вооруженные силы США, Артемовск
20:59 07.02.2023 (обновлено: 22:11 07.02.2023)
 
Американский ветеран сделал неожиданное признание о судьбе Киева

Американский ветеран Дрейвен заявил, что у Украины нет шансов на поле боя

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украина потерпит поражение, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, комментируя новость об успехах российских войск под Артемовском.
"Россия возьмет Украину, не сомневайтесь, но на этом дело не закончится. Запад это просто так не оставит", — сказал он.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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По мнению эксперта, после победы России западный мир ждет "эскалация пропаганды", нацеленная развязать войну между Москвой и Вашингтоном. Такой сценарий принесет только массовые смерти, заключил он.
На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреУкраинаВооруженные силы СШААртемовск
 
 
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