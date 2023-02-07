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"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам - РИА Новости, 07.02.2023
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"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам
"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам - РИА Новости, 07.02.2023
"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам
Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну в скором времени к диктатуре, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:33
2023-02-07T21:49
в мире
украина
киев
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну в скором времени к диктатуре, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Дальше Украина — теперь уже четко — встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям", — отметил он.По его мнению, решение о продлении военного положения и действия приказа о мобилизации стало рычагом киевского режима, который позволяет ему укреплять свою власть. Эксперт предполагает, что в этой связи в скором времени на Украине могут, помимо прочего, ужесточить и контроль за бизнесом.Он также добавил, что в свете этих указов можно говорить о том, что мужское население Украины теперь рассматривается только "как пушечное мясо"."Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов — я еще раз подчеркиваю: неконституционных — практически легитимирует на Украине диктатуру", — подытожил Соскин.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят. По информации депутата, соответствующие законы будут внесены и подписаны в ближайшее время, а их утверждение украинским парламентом состоится на следующей неделе.
https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850368280.html
https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850410317.html
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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Верховная Рада Украины
20:33 07.02.2023 (обновлено: 21:49 07.02.2023)
 
"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам

Экс-советник Кучмы Соскин предрек диктатуру на Украине из-за указов Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну в скором времени к диктатуре, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Дальше Украина — теперь уже четко — встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям", — отметил он.
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Он также добавил, что в свете этих указов можно говорить о том, что мужское население Украины теперь рассматривается только "как пушечное мясо".
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"Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов — я еще раз подчеркиваю: неконституционных — практически легитимирует на Украине диктатуру", — подытожил Соскин.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят. По информации депутата, соответствующие законы будут внесены и подписаны в ближайшее время, а их утверждение украинским парламентом состоится на следующей неделе.
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