https://ria.ru/20230207/ukraina-1850412700.html

"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам

"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам - РИА Новости, 07.02.2023

"Станем пушечным мясом". В Киеве призвали готовиться к тяжелым временам

Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну в скором времени к диктатуре, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:33

2023-02-07T20:33

2023-02-07T21:49

в мире

украина

киев

олег соскин

владимир зеленский

леонид кучма

верховная рада украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну в скором времени к диктатуре, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Дальше Украина — теперь уже четко — встала на путь диктатуры. Происходит переход от военной автократии к диктатуре, конечно, будут усиливаться репрессии внутри страны. Это так или иначе приведет к гражданским столкновениям", — отметил он.По его мнению, решение о продлении военного положения и действия приказа о мобилизации стало рычагом киевского режима, который позволяет ему укреплять свою власть. Эксперт предполагает, что в этой связи в скором времени на Украине могут, помимо прочего, ужесточить и контроль за бизнесом.Он также добавил, что в свете этих указов можно говорить о том, что мужское население Украины теперь рассматривается только "как пушечное мясо"."Целая совокупность специально принятых таких нормативных актов — я еще раз подчеркиваю: неконституционных — практически легитимирует на Украине диктатуру", — подытожил Соскин.Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что срок военного положения и мобилизации на Украине в ближайшее время снова продлят. По информации депутата, соответствующие законы будут внесены и подписаны в ближайшее время, а их утверждение украинским парламентом состоится на следующей неделе.

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850368280.html

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850410317.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html

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в мире, украина, киев, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма, верховная рада украины