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Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском
Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:03
2023-02-07T19:23
специальная военная операция на украине
артемовск
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.Военный добавил, что отступление из Артемовска стратегически неудачно для украинских солдат."Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. &lt;…&gt; К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск.Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
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артемовск
украина
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артемовск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
19:03 07.02.2023 (обновлено: 19:23 07.02.2023)
 
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском

Генерал-майор СБУ в запасе Ягун заявил о больших потерях ВСУ под Артемовском

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили", — сказал он.

Военный добавил, что отступление из Артемовска стратегически неудачно для украинских солдат.
"Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. <…> К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.
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На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск.
Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскСлужба безопасности УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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