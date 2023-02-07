https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском
Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T19:03
2023-02-07T19:03
2023-02-07T19:23
специальная военная операция на украине
артемовск
служба безопасности украины
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.Военный добавил, что отступление из Артемовска стратегически неудачно для украинских солдат."Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. <…> К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск.Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.
https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html
https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html
артемовск
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
19:03 07.02.2023 (обновлено: 19:23 07.02.2023)
Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском
Генерал-майор СБУ в запасе Ягун заявил о больших потерях ВСУ под Артемовском