https://ria.ru/20230207/ukraina-1850391859.html

Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском

Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 07.02.2023

Украинский генерал признал плачевное положение ВСУ под Артемовском

Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:03

2023-02-07T19:03

2023-02-07T19:23

специальная военная операция на украине

артемовск

служба безопасности украины

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском, заявил в интервью изданию Politeka генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.Военный добавил, что отступление из Артемовска стратегически неудачно для украинских солдат."Мы тогда окажемся не в очень выгодной ситуации. <…> К сожалению, можем потерять некоторые высоты", — пояснил Ягун.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Киев с вечера 2 февраля начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск.Российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города.

https://ria.ru/20230207/ssha-1850329667.html

https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html

артемовск

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

артемовск, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика