https://ria.ru/20230207/ukraina-1850356270.html

Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария"

Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария" - РИА Новости, 07.02.2023

Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария"

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг вероятность урегулирования конфликта на Украине по "корейскому... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:32

2023-02-07T17:32

2023-02-07T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг вероятность урегулирования конфликта на Украине по "корейскому сценарию". Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "хотелками" и тезисом для внутреннего использования, отметив, что при его обсуждении умалчивается тот факт, что он привел к созданию двух самостоятельных стран. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр