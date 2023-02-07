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Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария" - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850356270.html
Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария"
Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария" - РИА Новости, 07.02.2023
Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария"
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг вероятность урегулирования конфликта на Украине по "корейскому... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:32
2023-02-07T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг вероятность урегулирования конфликта на Украине по "корейскому сценарию". Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "хотелками" и тезисом для внутреннего использования, отметив, что при его обсуждении умалчивается тот факт, что он привел к созданию двух самостоятельных стран. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:32 07.02.2023
 
Секретарь украинского СНБО отверг вариант "корейского сценария"

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не пойдет на урегулирование по примеру Кореи

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отверг вероятность урегулирования конфликта на Украине по "корейскому сценарию".
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал разговоры про "корейский сценарий" для Украины "хотелками" и тезисом для внутреннего использования, отметив, что при его обсуждении умалчивается тот факт, что он привел к созданию двух самостоятельных стран.
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"Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", - написал Данилов в Twitter.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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