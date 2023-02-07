https://ria.ru/20230207/ukraina-1850330351.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:03
2023-02-07T16:03
2023-02-07T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в этих регионах практически одновременно – около 15.53 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область
16:03 07.02.2023 (обновлено: 16:04 07.02.2023)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины