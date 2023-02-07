https://ria.ru/20230207/ukraina-1850324549.html

Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным

Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным - РИА Новости, 07.02.2023

Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным

Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:44

2023-02-07T15:44

2023-02-07T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Украинцы сами разорвали с нами отношения еще в прошлом году. На законодательном уровне принимали решение о прекращении сотрудничества, прекращении поставок (ядерного) топлива. Национализировали некоторые наши активы, прекратили работу предприятий", - сказал Лихачев журналистам. Он также напомнил, как Киев в прошлом году после начала российской спецоперации удерживал сотрудников "Росатома", сопровождавших ядерное топливо для Ровенской АЭС. "Конечно же, после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества с нынешним киевским режимом быть не может по определению", - подчеркнул Лихачев.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849945628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр