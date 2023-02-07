15:44 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным
Лихачев: никакого сотрудничества с Украиной при нынешнем киевском режиме быть не может
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Украинцы сами разорвали с нами отношения еще в прошлом году. На законодательном уровне принимали решение о прекращении сотрудничества, прекращении поставок (ядерного) топлива. Национализировали некоторые наши активы, прекратили работу предприятий", - сказал Лихачев журналистам. Он также напомнил, как Киев в прошлом году после начала российской спецоперации удерживал сотрудников "Росатома", сопровождавших ядерное топливо для Ровенской АЭС.
"Конечно же, после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества с нынешним киевским режимом быть не может по определению", - подчеркнул Лихачев.
В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.