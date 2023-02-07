Рейтинг@Mail.ru
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850324549.html
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным - РИА Новости, 07.02.2023
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным
Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:44
2023-02-07T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_437:0:2868:1367_1920x0_80_0_0_c264411fbf16df66acfeac71e3a9a524.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Украинцы сами разорвали с нами отношения еще в прошлом году. На законодательном уровне принимали решение о прекращении сотрудничества, прекращении поставок (ядерного) топлива. Национализировали некоторые наши активы, прекратили работу предприятий", - сказал Лихачев журналистам. Он также напомнил, как Киев в прошлом году после начала российской спецоперации удерживал сотрудников "Росатома", сопровождавших ядерное топливо для Ровенской АЭС. "Конечно же, после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества с нынешним киевским режимом быть не может по определению", - подчеркнул Лихачев.В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1849945628.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848607981_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_86a24af9188a6268aa909735b87ca5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР
15:44 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
 
Глава "Росатома" назвал сотрудничество с нынешней Украиной невозможным

Лихачев: никакого сотрудничества с Украиной при нынешнем киевском режиме быть не может

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никакого конструктивного сотрудничества с Украиной в атомной сфере при нынешнем киевском режиме быть не может, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Украинцы сами разорвали с нами отношения еще в прошлом году. На законодательном уровне принимали решение о прекращении сотрудничества, прекращении поставок (ядерного) топлива. Национализировали некоторые наши активы, прекратили работу предприятий", - сказал Лихачев журналистам. Он также напомнил, как Киев в прошлом году после начала российской спецоперации удерживал сотрудников "Росатома", сопровождавших ядерное топливо для Ровенской АЭС.
"Конечно же, после всего произошедшего никакого конструктивного сотрудничества с нынешним киевским режимом быть не может по определению", - подчеркнул Лихачев.
В воскресенье Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли - "Росатома" и его "дочек". Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 09:41Специальная военная операция на Украине
В "Росатоме" прокомментировали введение Киевом санкций против отрасли
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ЛихачевРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала