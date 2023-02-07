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В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада - РИА Новости, 07.02.2023
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В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада
В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада - РИА Новости, 07.02.2023
В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада
Даже с западным вооружением, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T14:35
2023-02-07T16:55
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Даже с западным вооружением, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым, пишет Bloomberg."Несмотря на поставки Западом вооружения Украине, этого все равно недостаточно, чтобы противостоять российской армии", — пишет аналитик Наталья Дроздьяк.Издание напоминает о неоднократно звучавших заверениях Киева в том, что он на любых переговорах будет настаивать на возвращении Крыма. Но Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Украины со стороны союзников сильна, указывает автор и добавляет, что даже на Западе далеко не все уверены в том, что Украина способна на это."Вряд ли Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время", — приводит издание слова высокопоставленного представителя США.Западные военные аналитики, в свою очередь, отмечают, что мобилизация войск, проведенная президентом Владимиром Путиным, укрепила российские оборонительные рубежи в течение зимы, а перспектива затяжных боевых действий может сыграть на руку Москве, так как это истощит силы Украины и заставит Зеленского принять участие в любых будущих переговорах, пишет Bloomberg.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно". 30 сентября 2022 года президент выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие это.
https://ria.ru/20230204/medvedev-1849780234.html
https://ria.ru/20230204/krym-1849706838.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин
14:35 07.02.2023 (обновлено: 16:55 07.02.2023)
 
В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада

Bloomberg: даже с западным оружием Украина не сможет противостоять России и вернуть Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Даже с западным вооружением, которое поступит не раньше весны, Украина не сможет вернуть Крым, пишет Bloomberg.
"Несмотря на поставки Западом вооружения Украине, этого все равно недостаточно, чтобы противостоять российской армии", — пишет аналитик Наталья Дроздьяк.
Издание напоминает о неоднократно звучавших заверениях Киева в том, что он на любых переговорах будет настаивать на возвращении Крыма. Но Зеленский может позволить себе подобные заявления лишь потому, что пока поддержка Украины со стороны союзников сильна, указывает автор и добавляет, что даже на Западе далеко не все уверены в том, что Украина способна на это.
"Вряд ли Украина сможет вернуть Крым в ближайшее время", — приводит издание слова высокопоставленного представителя США.
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Западные военные аналитики, в свою очередь, отмечают, что мобилизация войск, проведенная президентом Владимиром Путиным, укрепила российские оборонительные рубежи в течение зимы, а перспектива затяжных боевых действий может сыграть на руку Москве, так как это истощит силы Украины и заставит Зеленского принять участие в любых будущих переговорах, пишет Bloomberg.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно". 30 сентября 2022 года президент выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие это.
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