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В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850276772.html
В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия
В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия - РИА Новости, 07.02.2023
В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:51
2023-02-07T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да", - сказал Данилов телеканалу CNN. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации, сообщал телеканал CNN. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html
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в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:51 07.02.2023
 
В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия

Секретарь СНБО Данилов: ВСУ могут бить по целям в России из сделанного на Украине оружия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
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Вчера, 13:06Специальная военная операция на Украине
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"Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да", - сказал Данилов телеканалу CNN.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации, сообщал телеканал CNN.
Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
Работа российской гаубицы в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Источник: российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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