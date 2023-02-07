https://ria.ru/20230207/ukraina-1850276772.html

В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия

В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия - РИА Новости, 07.02.2023

В Киеве заявили, что могут бить по целям в России из украинского оружия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:51

2023-02-07T13:51

2023-02-07T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия. США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS, сообщили в Пентагоне. В оборонном ведомстве отметили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. "Что касается российской территории, никто не запрещает нам уничтожать цели с помощью оружия, произведенного на Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да", - сказал Данилов телеканалу CNN. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. При этом представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявлял, что считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации, сообщал телеканал CNN. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850255884.html

https://ria.ru/20230206/kherson-1849956256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр