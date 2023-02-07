https://ria.ru/20230207/ukraina-1850262731.html

СМИ: Запад не поставит Киеву истребители из-за одной особенности ВС России

СМИ: Запад не поставит Киеву истребители из-за одной особенности ВС России - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ: Запад не поставит Киеву истребители из-за одной особенности ВС России

Запад не хочет поставлять Киеву истребители F-16 из-за российской сети наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), пишет издание The Spectator. "Небо над линией РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:20

2023-02-07T13:20

2023-02-07T14:02

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с-400 «триумф»

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Запад не хочет поставлять Киеву истребители F-16 из-за российской сети наземных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), пишет издание The Spectator. "Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством "слоев" российской ПВО — от крупных систем большой дальности (всем известного ЗРК С-400 "Триумф") до более многочисленных и мобильных систем средней дальности, таких как ЗРК "Бук", и ЗРК малой дальности "Тор", — говорится в публикации. Российская сторона также развернула системы дальнего обнаружения цели, такие как радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", которые позволяют сбивать украинские самолеты и вертолеты далеко за линией фронта, резюмировало издание.В конце января президент Украины Владимир Зеленский после обещаний западных стран поставить киевскому режиму танки также попросил о помощи в виде самолетов и ракет дальнего радиуса действия.Как писали СМИ, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу ВСУ истребителей F-16. При этом президент страны Джо Байден исключил такую возможность. В это же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку военных самолетов. Сообщалось, что Париж изучает запрос киевских властей по подготовке украинских пилотов.Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850239465.html

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», бук (зенитный ракетный комплекс)