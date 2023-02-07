https://ria.ru/20230207/ukraina-1850253146.html
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины - РИА Новости, 07.02.2023
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины
Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:57
2023-02-07T12:57
2023-02-07T13:32
мвд украины
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украина
игорь клименко
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.Клименко в органах внутренних дел с 1998 года. В 2015 году возглавил департамент кадрового обеспечения нацполиции Украины, в 2019 году занял должность главы нацполиции. После гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел.
https://ria.ru/20230118/klimenko-1845790624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд украины, в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины
МВД Украины, В мире, Украина, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины
12:57 07.02.2023 (обновлено: 13:32 07.02.2023)
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины
Депутат Рады Железняк сообщил о назначении Игоря Клименко главой МВД Украины