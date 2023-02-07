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Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины - РИА Новости, 07.02.2023
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Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины - РИА Новости, 07.02.2023
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины
Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:57
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мвд украины
в мире
украина
игорь клименко
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.Клименко в органах внутренних дел с 1998 года. В 2015 году возглавил департамент кадрового обеспечения нацполиции Украины, в 2019 году занял должность главы нацполиции. После гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел.
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мвд украины, в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины
МВД Украины, В мире, Украина, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины
12:57 07.02.2023 (обновлено: 13:32 07.02.2023)
 
Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины

Депутат Рады Железняк сообщил о назначении Игоря Клименко главой МВД Украины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"Рада назначила Клименко на должность министра внутренних дел Украины… За соответствующее постановление проголосовал 321 депутат", - написал Железняк.

Клименко в органах внутренних дел с 1998 года. В 2015 году возглавил департамент кадрового обеспечения нацполиции Украины, в 2019 году занял должность главы нацполиции. После гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел.
Генерал полиции Украины Игорь Клименко - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Биография Игоря Клименко
 
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