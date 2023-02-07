https://ria.ru/20230207/ukraina-1850253146.html

Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины

Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины - РИА Новости, 07.02.2023

Рада поддержала назначение Клименко главой МВД Украины

Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:57

2023-02-07T12:57

2023-02-07T13:32

мвд украины

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украина

игорь клименко

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Верховная рада проголосовала за назначение министром внутренних дел исполняющего обязанности главы ведомства Игоря Клименко, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.Клименко в органах внутренних дел с 1998 года. В 2015 году возглавил департамент кадрового обеспечения нацполиции Украины, в 2019 году занял должность главы нацполиции. После гибели главы МВД Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах Киевской области в январе 2023 года Клименко был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел.

https://ria.ru/20230118/klimenko-1845790624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мвд украины, в мире, украина, игорь клименко, верховная рада украины