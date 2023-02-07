Рейтинг@Mail.ru
19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850240340.html
19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине
19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине
Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и постоянно растущую жажду власти, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для 19FortyFive. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:20
2023-02-07T16:54
в мире
украина
сша
владимир зеленский
денис малюська
русская православная церковь
оппозиционная платформа - за жизнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_0:88:3091:1827_1920x0_80_0_0_3a069f79293cb1b348c96bb150b8e04c.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и постоянно растущую жажду власти, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для 19FortyFive."Сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил", — отметил он. При этом, как считает аналитик, такое "идолопоклонничество игнорирует доказательства вопиющего ущемления Зеленским гражданских свобод и демократических норм".Карпентер напомнил, что после начала российской спецоперации глава киевского режима оправдывал ею объявление вне закона 11 оппозиционных партий. Он также использовал военное положение для издания президентского указа, который объединил все национальные телеканалы в единую платформу. Кроме того, Зеленский запретил Русскую православную церковь и наложил жесткие санкции на ее высших священнослужителей.Политик и его ближайшее окружение не проявляют терпимости не только к внутренним, но и к внешним оппонентам, говорится в статье. Так, летом 2022 года Центр противодействия дезинформации при правительстве Украины опубликовал черный список критиков, в который вошли многие известные американцы. В сентябре угрожающий характер этого списка стал еще более очевидным, когда лица, перечисленные в нем, стали именоваться "дезинформационными террористами" и "военными преступниками", добавил Карпентер.Таким образом, изображение Зеленского как защитника демократии и свободы неоправданно, но страны Запада отказываются признавать тревожные идеологические и поведенческие наклонности украинского лидера, резюмировал автор.Глава киевского режима прошлой весной подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20230207/opzzh-1850223040.html
https://ria.ru/20230206/sbu-1850112723.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b13d7ea374843e618c5b6364840cb587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, денис малюська, русская православная церковь, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Русская православная церковь, Оппозиционная платформа - За жизнь
12:20 07.02.2023 (обновлено: 16:54 07.02.2023)
 
19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине

19FortyFive: Владимир Зеленский нарушает демократические нормы на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и постоянно растущую жажду власти, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для 19FortyFive.
"Сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил", — отметил он.
При этом, как считает аналитик, такое "идолопоклонничество игнорирует доказательства вопиющего ущемления Зеленским гражданских свобод и демократических норм".
Карпентер напомнил, что после начала российской спецоперации глава киевского режима оправдывал ею объявление вне закона 11 оппозиционных партий. Он также использовал военное положение для издания президентского указа, который объединил все национальные телеканалы в единую платформу.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:35
В партии Зеленского призвали депутатов от ОПЗЖ сдать мандаты
Кроме того, Зеленский запретил Русскую православную церковь и наложил жесткие санкции на ее высших священнослужителей.
Политик и его ближайшее окружение не проявляют терпимости не только к внутренним, но и к внешним оппонентам, говорится в статье. Так, летом 2022 года Центр противодействия дезинформации при правительстве Украины опубликовал черный список критиков, в который вошли многие известные американцы.
В сентябре угрожающий характер этого списка стал еще более очевидным, когда лица, перечисленные в нем, стали именоваться "дезинформационными террористами" и "военными преступниками", добавил Карпентер.
Таким образом, изображение Зеленского как защитника демократии и свободы неоправданно, но страны Запада отказываются признавать тревожные идеологические и поведенческие наклонности украинского лидера, резюмировал автор.
Глава киевского режима прошлой весной подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 17:58
Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении главы СБУ
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДенис МалюськаРусская православная церковьОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала