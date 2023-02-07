https://ria.ru/20230207/ukraina-1850240340.html

19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине

19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине - РИА Новости, 07.02.2023

19FortyFive раскрыл правду о том, что Зеленский творит на Украине

Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и постоянно растущую жажду власти, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для 19FortyFive. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:20

2023-02-07T12:20

2023-02-07T16:54

в мире

украина

сша

владимир зеленский

денис малюська

русская православная церковь

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский прикрывает демократией коррупцию и постоянно растущую жажду власти, написал обозреватель Тед Гален Карпентер для 19FortyFive."Сторонники политики Вашингтона в отношении Украины часто изображают украинского лидера как благородного поборника демократии, который заслуживает еще большей военной помощи США, чем он уже получил", — отметил он. При этом, как считает аналитик, такое "идолопоклонничество игнорирует доказательства вопиющего ущемления Зеленским гражданских свобод и демократических норм".Карпентер напомнил, что после начала российской спецоперации глава киевского режима оправдывал ею объявление вне закона 11 оппозиционных партий. Он также использовал военное положение для издания президентского указа, который объединил все национальные телеканалы в единую платформу. Кроме того, Зеленский запретил Русскую православную церковь и наложил жесткие санкции на ее высших священнослужителей.Политик и его ближайшее окружение не проявляют терпимости не только к внутренним, но и к внешним оппонентам, говорится в статье. Так, летом 2022 года Центр противодействия дезинформации при правительстве Украины опубликовал черный список критиков, в который вошли многие известные американцы. В сентябре угрожающий характер этого списка стал еще более очевидным, когда лица, перечисленные в нем, стали именоваться "дезинформационными террористами" и "военными преступниками", добавил Карпентер.Таким образом, изображение Зеленского как защитника демократии и свободы неоправданно, но страны Запада отказываются признавать тревожные идеологические и поведенческие наклонности украинского лидера, резюмировал автор.Глава киевского режима прошлой весной подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа — За жизнь". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20230207/opzzh-1850223040.html

https://ria.ru/20230206/sbu-1850112723.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, денис малюська, русская православная церковь, оппозиционная платформа - за жизнь