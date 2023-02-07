12:18 07.02.2023 (обновлено: 13:20 07.02.2023)
Байден не выполнит просьбу Украины из-за "гнева Путина", пишет Bloomberg
Bloomberg: Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска из-за гнева Путина
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Западные страны могут пожалеть о чрезмерной вовлеченности в украинский конфликт, написала аналитик Брук Сэмпл для Bloomberg.
"Есть все основания для тревоги, так как не понесший никакого наказания за чудовищные и катастрофические промахи интеллектуально-промышленный комплекс Запада снова поддерживает военную интервенцию", — говорится в публикации.
"Есть все основания для тревоги, так как не понесший никакого наказания за чудовищные и катастрофические промахи интеллектуально-промышленный комплекс Запада снова поддерживает военную интервенцию", — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что, если раньше США оказывали помощь Украине из страха перед "российской ядерной эскалацией", то сейчас они помогают ей из страха перед долгим конфликтом на истощение, который станет испытанием для международных отношений.
"Такая помощь имеет свои пределы, поэтому американский президент Джо Байден отказывается отправлять на линию фронта свои войска, не желая еще больше гневить Путина", — указала журналист
Автор утверждает, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы Киев мог себя защитить.
"А это вовсе не означает, что надо возвращать недосягаемые на сегодня районы, такие как Донбасс или Крым", — сказано в материале.
Кроме того, украинская экономика разрушена в ходе военных действий, и это подрывает долговременную стабильность страны, резюмировала Сэмпл.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для вооруженных сил.