https://ria.ru/20230207/ukraina-1850231459.html

Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист

Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист - РИА Новости, 07.02.2023

Украинцы стали есть меньше мяса, заявил экономист

Доход украинцев в 2023 году упал на четверть, в этой связи они стали покупать больше хлеба и меньше мяса, сообщил во вторник исполнительный директор... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:59

2023-02-07T11:59

2023-02-07T11:59

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Доход украинцев в 2023 году упал на четверть, в этой связи они стали покупать больше хлеба и меньше мяса, сообщил во вторник исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. "Наши реальные доходы упали на четверть и люди намного меньше покупают овощей, потому что продовольственная корзина значительно изменилась. Мы стали есть больше хлеба, круп, то, что дешевле. Существует полная зависимость между нашими доходами и структурой потребления – чем больше мы зарабатываем, тем меньше едим хлеба, картошки и больше едим мяса и фруктов", - сказал Пендзин в эфире телеканала "Рада". Согласно данным государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в стране составляет 423 доллара, минимальная – 181 доллар. По словам экономиста, это очень низкий доход к уровню цен на овощи. "Это очень низкий доход, учитывая, что стоимость огурцов на прилавках сейчас за 1 килограмм составляет 150 гривен (более 4 долларов), это очень дорого", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html

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экономика, украина, в мире