https://ria.ru/20230207/ukraina-1850221223.html

СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине

СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, поскольку оборонная промышленность пытается нарастить производство, чтобы восполнить... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:30

2023-02-07T11:30

2023-02-07T11:30

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, поскольку оборонная промышленность пытается нарастить производство, чтобы восполнить национальные запасы на фоне отправки вооружений Киеву, пишет газета Financial Times. "Резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе... темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытание промышленных производственных мощностей Европы в гонке по перевооружению", - говорится в сообщении издания. "Это война за производственные мощности", - заявил исполнительный директор норвежского производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандтсег. По его оценкам, украинские войска ежедневно производят по 5-6 тысяч выстрелов из артиллерии, что равносильно годовому заказу одной европейской страны в мирное время. Нехватка производственных мощностей и сырья сдерживает усилия по наращиванию производства. Потребность в некоторых компонентах настолько высока, что, по словам Брандтсега, сроки поставок возросли с нескольких месяцев до нескольких лет. По словам заместителя генерального директора компании-производителя взрывчатых веществ Eurenco, одной из насущных проблем является получение азотной кислоты.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, сша