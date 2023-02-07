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СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850221223.html
СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине
СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2023
СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, поскольку оборонная промышленность пытается нарастить производство, чтобы восполнить... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:30
2023-02-07T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сша
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, поскольку оборонная промышленность пытается нарастить производство, чтобы восполнить национальные запасы на фоне отправки вооружений Киеву, пишет газета Financial Times. "Резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе... темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытание промышленных производственных мощностей Европы в гонке по перевооружению", - говорится в сообщении издания. "Это война за производственные мощности", - заявил исполнительный директор норвежского производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандтсег. По его оценкам, украинские войска ежедневно производят по 5-6 тысяч выстрелов из артиллерии, что равносильно годовому заказу одной европейской страны в мирное время. Нехватка производственных мощностей и сырья сдерживает усилия по наращиванию производства. Потребность в некоторых компонентах настолько высока, что, по словам Брандтсега, сроки поставок возросли с нескольких месяцев до нескольких лет. По словам заместителя генерального директора компании-производителя взрывчатых веществ Eurenco, одной из насущных проблем является получение азотной кислоты.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html
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в мире, украина, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США
11:30 07.02.2023
 
СМИ узнали о кризисе с боеприпасами в Европе из-за конфликта на Украине

FT: конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине создает кризис цепочки поставок боеприпасов в Европе, поскольку оборонная промышленность пытается нарастить производство, чтобы восполнить национальные запасы на фоне отправки вооружений Киеву, пишет газета Financial Times.
"Резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе... темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытание промышленных производственных мощностей Европы в гонке по перевооружению", - говорится в сообщении издания.
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"Это война за производственные мощности", - заявил исполнительный директор норвежского производителя боеприпасов Nammo Мортен Брандтсег.
По его оценкам, украинские войска ежедневно производят по 5-6 тысяч выстрелов из артиллерии, что равносильно годовому заказу одной европейской страны в мирное время.
Нехватка производственных мощностей и сырья сдерживает усилия по наращиванию производства. Потребность в некоторых компонентах настолько высока, что, по словам Брандтсега, сроки поставок возросли с нескольких месяцев до нескольких лет.
По словам заместителя генерального директора компании-производителя взрывчатых веществ Eurenco, одной из насущных проблем является получение азотной кислоты.
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