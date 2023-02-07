https://ria.ru/20230207/ukraina-1850220421.html

Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины

Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023

Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины

Идея разрешения украинского кризиса по "корейскому сценарию" — тезис для внутреннего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:25

2023-02-07T11:25

2023-02-07T13:43

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

дмитрий медведев

кндр (северная корея)

южная корея

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Идея разрешения украинского кризиса по "корейскому сценарию" — тезис для внутреннего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Еще раз про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей. Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", — говорится в записи в Telegram-канале политика.Он напомнил, что такая модель урегулирования привела к созданию двух независимых стран, в то время как Донбасс и другие территории вошли в состав России — "крупнейшего государства, обладающего полным суверенитетом и самым грозным оружием".Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Западу нужно делать из страны "Южную Корею с гарантиями". Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также говорил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию".По словам Медведева, Арестович своим заявлением "стремительно пробросил тезис, что никакой перемоги быть не может".Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область приняты в состав Российской Федерации на основании референдумов, прошедших в этих регионах в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html

https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848460318.html

https://ria.ru/20230127/kndr-1847961502.html

украина

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий медведев, кндр (северная корея), южная корея, ситуация в днр и лнр