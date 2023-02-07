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Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850220421.html
Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины
Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023
Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины
Идея разрешения украинского кризиса по "корейскому сценарию" — тезис для внутреннего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:25
2023-02-07T13:43
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
дмитрий медведев
кндр (северная корея)
южная корея
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Идея разрешения украинского кризиса по "корейскому сценарию" — тезис для внутреннего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Еще раз про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей. Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", — говорится в записи в Telegram-канале политика.Он напомнил, что такая модель урегулирования привела к созданию двух независимых стран, в то время как Донбасс и другие территории вошли в состав России — "крупнейшего государства, обладающего полным суверенитетом и самым грозным оружием".Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Западу нужно делать из страны "Южную Корею с гарантиями". Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также говорил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию".По словам Медведева, Арестович своим заявлением "стремительно пробросил тезис, что никакой перемоги быть не может".Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область приняты в состав Российской Федерации на основании референдумов, прошедших в этих регионах в сентябре 2022 года.
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украина
россия
кндр (северная корея)
южная корея
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украина, в мире, россия, дмитрий медведев, кндр (северная корея), южная корея, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:25 07.02.2023 (обновлено: 13:43 07.02.2023)
 
Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины

Медведев назвал идею о разрешении конфликта на Украине по корейскому сценарию хотелками

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Идея разрешения украинского кризиса по "корейскому сценарию" — тезис для внутреннего пользования, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Еще раз про то, как остатки Украины станут новой Южной Кореей. Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
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Накануне экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Западу нужно делать из страны "Южную Корею с гарантиями". Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов также говорил, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию".
По словам Медведева, Арестович своим заявлением "стремительно пробросил тезис, что никакой перемоги быть не может".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область приняты в состав Российской Федерации на основании референдумов, прошедших в этих регионах в сентябре 2022 года.
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