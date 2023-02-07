https://ria.ru/20230207/ukraina-1850200188.html

"Корейский сценарий" на Украине породит новые угрозы, заявили в Госдуме

"Корейский сценарий" на Украине породит новые угрозы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.02.2023

"Корейский сценарий" на Украине породит новые угрозы, заявили в Госдуме

"Корейский сценарий" есть в "натовском портфеле" для Украины, но такой вариант будет порождать новые военные угрозы, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:21

2023-02-07T10:21

2023-02-07T10:23

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. "Корейский сценарий" есть в "натовском портфеле" для Украины, но такой вариант будет порождать новые военные угрозы, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". "Такой вариант, конечно, лежит в натовском портфеле, и Арестович об этом догадывается. Но этот сценарий потенциально конфликтен и всегда будет порождать военные угрозы", - сказал Морозов. По его словам, "Южная Корея" на Украине возможна, при условии, что это демилитаризованное государство, безопасность которого обеспечивается при участии России. "Как внеблоковая и демилитаризованная, безопасность которой обеспечивается при участии России. Такой сценарий - он потенциально мирный", — добавил он. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850198507.html

https://ria.ru/20230119/es-1845858647.html

https://ria.ru/20230207/arestovich-1850186094.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, олег морозов, госдума рф, единая россия, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей арестович , владимир путин