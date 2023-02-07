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Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850198507.html
Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией
Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией - РИА Новости, 07.02.2023
Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости слова Алексея Арестовича о 38-й параллели для Украины,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:10
2023-02-07T10:28
специальная военная операция на украине
украина
леонид слуцкий (политик)
лдпр
безопасность
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости слова Алексея Арестовича о 38-й параллели для Украины, назвал это демагогией, отметив, что "корейский сценарий" не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий"."Сценарий 38-й параллели для Украины, как было уж заявлено, не обсуждался и не обсуждается. Цели СВО остались неизменными - демилитаризация и денацификация Украины. Продолжение разговоров о повторении "корейского сценария" - на более, чем политическая демагогия", - заявил Слуцкий.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850200188.html
https://ria.ru/20230119/es-1845858647.html
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украина, леонид слуцкий (политик), лдпр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Безопасность
10:10 07.02.2023 (обновлено: 10:28 07.02.2023)
 
Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией

Слуцкий заявил, что "корейский сценарий" для Украины не обсуждается

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости слова Алексея Арестовича о 38-й параллели для Украины, назвал это демагогией, отметив, что "корейский сценарий" не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий".
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:21
"Корейский сценарий" на Украине породит новые угрозы, заявили в Госдуме
"Сценарий 38-й параллели для Украины, как было уж заявлено, не обсуждался и не обсуждается. Цели СВО остались неизменными - демилитаризация и денацификация Украины. Продолжение разговоров о повторении "корейского сценария" - на более, чем политическая демагогия", - заявил Слуцкий.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 01:00
Российский дипломат прокомментировал заявление Киева о "корейском сценарии"
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Вчера, 10:08Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРБезопасность
 
 
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