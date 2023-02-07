https://ria.ru/20230207/ukraina-1850190130.html

СМИ узнали, где США развернут второй "украинский сценарий"

СМИ узнали, где США развернут второй "украинский сценарий" - РИА Новости, 07.02.2023

СМИ узнали, где США развернут второй "украинский сценарий"

Североатлантический альянс разрабатывает план, чтобы спровоцировать еще один кризис по типу украинского в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Global Times. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:30

2023-02-07T09:30

2023-02-07T11:55

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япония

китай

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс разрабатывает план, чтобы спровоцировать еще один кризис по типу украинского в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Global Times.По мнению обозревателя Сун Чжунпина, этот сценарий можно будет претворить в жизнь, если "хоть одна страна в Азии захочет стать марионеткой для поддержания гегемонии США и сдерживания Китая".Обозреватель выделил Японию как самого вероятного кандидата на эту роль, поскольку "она всегда была страной, отстаивающей силовую политику".По словам автора, блок будет использовать конфликт на Украине и выставлять Россию и Китай агрессорами, чтобы привлечь как можно больше стран "Индо-Тихоокеанского региона к расширенному блоку "НАТО плюс"."Политика НАТО по расширению в Индо-Тихоокеанский регион напоминает стратегию "Осьминог". Сам блок не будет напрямую заниматься региональными делами, но его щупальца будут", — заключили в издании.Китайские эксперты не раз предупреждали, что такой подход НАТО позволит альянсу полноправно вмешиваться в споры и конфликты в Азии, изображая из себя "справедливую международную организацию".

https://ria.ru/20230206/ssha-1850032111.html

https://ria.ru/20230206/ekonomika-1850152824.html

азия

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, азия, япония, китай, нато, россия, украина