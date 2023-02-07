https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

Укуси руку кормящую: Украина верна себе

Укуси руку кормящую: Украина верна себе - РИА Новости, 07.02.2023

Укуси руку кормящую: Украина верна себе

Наши юго-западные соседи в очередной раз не обманули ожиданий: социальные сети заполнились многочисленными комментариями разной степени злорадности в адрес... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:03

авторы

украина

турция

москва

андрей мельник

джо байден

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Наши юго-западные соседи в очередной раз не обманули ожиданий: социальные сети заполнились многочисленными комментариями разной степени злорадности в адрес Турции, переживающей страшную трагедию с землетрясением. Причина украинского ликования проста: слишком уж турки привечают российских туристов, да и вообще их страна активно зарабатывает на сотрудничестве с Москвой, а это, конечно, смертный грех в глазах украинцев.Возмущаться и морализировать по поводу украинских издевок над смертями тысяч людей — не слишком продуктивное занятие. Про Украину в этом смысле все стало понятно уже давно: мы девять лет наблюдаем там вакханалию тотальной ненависти. В такой атмосфере, разумеется, теряются всякие нравственные ориентиры и уже не имеет значения над чьим горем издеваться — вражеской "русни", пусть даже речь идет о погибших детях, или дружественной Украине Турции.Интереснее тут, пожалуй, этот феномен глубокой украинской неблагодарности к тем, кто помогает их стране. Причем это можно считать неотъемлемым качеством государственно-политического менталитета Украины, который пронизывает ее общество с самого верха до дна. Нет никакой принципиальной разницы между нынешними злорадными антитурецкими постами в соцсетях и, например, вопиюще оскорбительными антигерманскими выпадами Андрея Мельника — в недавнем прошлом украинского посла в Берлине, а ныне замминистра иностранных дел. Показательна и недавняя утечка в СМИ информации о том, что Джо Байден был вынужден рявкнуть на Владимира Зеленского в телефонном разговоре, когда после перечисления видов обширной помощи Киеву американский президент услышал в ответ: "Этого недостаточно. Дайте еще".Причем ведь речь идет о странах, реально оказывающих большую и важную (в том числе военную) помощь Украине. "Байрактары" не превратились в вундерваффе для ВСУ, но являются существенным подспорьем для них (это, конечно, раздражает Россию, но с нашей стороны есть понимание, что мы живем в слишком сложном мире, чтобы требовать от него и от наших партнеров однозначности). Плюс Анкара активно участвует в самых разных околоукраинских процессах — от обмена военнопленными до зерновой сделки, отчего Украина также получает непосредственные серьезные выгоды.Но все это не имеет ни малейшего значения в глазах украинцев, поскольку параллельно Турция активно наращивает сотрудничество с Москвой. А значит, любая беда там для наших соседей является годным поводом устроить пляски на костях.При этом они явно не осознают, что подобное поведение уже сформировало им вполне определенный и, мягко говоря, нелестный образ в глазах абсолютно всех соседей. Украина искренне верит, что обрушившийся на нее поток помощи будет длиться бесконечно, а не иссякнет с исчерпанием ее полезности для Запада в противостоянии с Россией. И уж конечно, там не размышляют, насколько суровым и болезненным будет отрезвление.Впрочем, дальновидность и стратегическое мышление — это точно не про Украину. В отличие от ненависти.

https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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авторы, украина, турция, москва, андрей мельник, джо байден, владимир зеленский, вооруженные силы украины