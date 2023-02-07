https://ria.ru/20230207/udary-1850432998.html

В офисе Зеленского утверждают, что Украина не наносит удары по России

В офисе Зеленского утверждают, что Украина не наносит удары по России - РИА Новости, 07.02.2023

В офисе Зеленского утверждают, что Украина не наносит удары по России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T23:22

2023-02-07T23:22

2023-02-07T23:22

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

михаил подоляк

владимир зеленский

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153278/76/1532787653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2b1adbefa7051550a9283ab799a343ac.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев использует для обороны. Ранее СМИ сообщили, что Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности. Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия. На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, в него войдут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины