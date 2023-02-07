В офисе Зеленского утверждают, что Украина не наносит удары по России
Советник главы офиса Зеленского Подоляк утверждает, что Украина не наносит удары по России
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина не наносит удары по территории России, а предоставленное Западом вооружение Киев использует для обороны.
"Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ. Оружие, предоставленное союзниками, используется для обороны, деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов. Ракеты большей дальности и штурмовики необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ", - написал Подоляк на своей странице в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
Во вторник секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что украинские войска могут наносить удары по целям на территории России с помощью произведенного на Украине оружия.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.