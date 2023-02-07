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В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге - РИА Новости, 07.02.2023
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге
Девятилетняя девочка госпитализирована в Курганской области после того, как скатилась на тюбинге с несанкционированной снежной горы на проезжую часть и попала... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:28
2023-02-07T10:28
2023-02-07T10:29
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка госпитализирована в Курганской области после того, как скатилась на тюбинге с несанкционированной снежной горы на проезжую часть и попала под колеса автомобиля, сообщила пресс-служба ГИБДД Кургана. По данным ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье. "Водитель 1989 года рождения на автомобиле Nissan Almera осуществлял движение по улице Чапаева и около дома №20 допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка 2013 года рождения находилась на прогулке с согласия родителей. Во время скатывания на тюбинге со снежной горы на проезжую часть произошел наезд на ребенка. В результате происшествия несовершеннолетняя доставлена в больницу", - говорится в сообщении. ГИБДД обратилась к родителям с просьбой контролировать места игр ребенка, убедиться в их безопасности. Кроме того, полицейские призывают жителей сообщать в госавтоинспекцию о несанкционированных снежных горках и ледяных накатах вблизи проезжей части.
https://ria.ru/20230207/kuban-1850163789.html
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происшествия, авто, курган, курганская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Курган, Курганская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
10:28 07.02.2023 (обновлено: 10:29 07.02.2023)
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге
В Курганской области школьница попала под машину, скатившись с горки на тюбинге