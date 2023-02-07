Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/tyubing-1850202062.html
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге - РИА Новости, 07.02.2023
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге
Девятилетняя девочка госпитализирована в Курганской области после того, как скатилась на тюбинге с несанкционированной снежной горы на проезжую часть и попала... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:28
2023-02-07T10:29
происшествия
авто
курган
курганская область
гибдд мвд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка госпитализирована в Курганской области после того, как скатилась на тюбинге с несанкционированной снежной горы на проезжую часть и попала под колеса автомобиля, сообщила пресс-служба ГИБДД Кургана. По данным ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье. "Водитель 1989 года рождения на автомобиле Nissan Almera осуществлял движение по улице Чапаева и около дома №20 допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка 2013 года рождения находилась на прогулке с согласия родителей. Во время скатывания на тюбинге со снежной горы на проезжую часть произошел наезд на ребенка. В результате происшествия несовершеннолетняя доставлена в больницу", - говорится в сообщении. ГИБДД обратилась к родителям с просьбой контролировать места игр ребенка, убедиться в их безопасности. Кроме того, полицейские призывают жителей сообщать в госавтоинспекцию о несанкционированных снежных горках и ледяных накатах вблизи проезжей части.
https://ria.ru/20230207/kuban-1850163789.html
https://ria.ru/20230206/proverka-1850159673.html
курган
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, курган, курганская область, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Курган, Курганская область, ГИБДД МВД РФ, Россия
10:28 07.02.2023 (обновлено: 10:29 07.02.2023)
 
В Курганской области девочка попала под машину, катаясь на тюбинге

В Курганской области школьница попала под машину, скатившись с горки на тюбинге

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка госпитализирована в Курганской области после того, как скатилась на тюбинге с несанкционированной снежной горы на проезжую часть и попала под колеса автомобиля, сообщила пресс-служба ГИБДД Кургана.
По данным ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 01:18
На Кубани госпитализировали мальчика с ранениями после семейного ужина
"Водитель 1989 года рождения на автомобиле Nissan Almera осуществлял движение по улице Чапаева и около дома №20 допустил наезд на несовершеннолетнюю. Девочка 2013 года рождения находилась на прогулке с согласия родителей. Во время скатывания на тюбинге со снежной горы на проезжую часть произошел наезд на ребенка. В результате происшествия несовершеннолетняя доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
ГИБДД обратилась к родителям с просьбой контролировать места игр ребенка, убедиться в их безопасности. Кроме того, полицейские призывают жителей сообщать в госавтоинспекцию о несанкционированных снежных горках и ледяных накатах вблизи проезжей части.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 23:43
МВД проводит проверку после избиения ребенка за тюбинг цветов флага Украины
 
ПроисшествияАвтоКурганКурганская областьГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала