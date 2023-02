https://ria.ru/20230207/twitter-1850173987.html

ЕС собирается ужесточить правила модерации контента в Twitter, пишут СМИ

2023-02-07T05:57

2023-02-07T05:57

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. ЕС может ужесточить правила модерации контента в социальной сети Twitter в рамках закона о цифровых услугах, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Ожидается, что Twitter Inc. Илона Маска попадет под действие более строгих правил Европейского союза по модерации контента, несмотря на сомнения в том, что платформа достаточно велика, чтобы соответствовать требованиям", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, Twitter может не попасть под определение "очень крупной онлайн-платформы", так как для этого число пользователей сети в Европейском союзе должно достигать 45 миллионов. В случае, если Twitter попадет под это определение, соцсети придется отчитываться о мерах борьбы с "вредоносным контентом". Согласно информации агентства, Европейская комиссия может настоять на изменении алгоритмов социальной сети. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в ходе видеовстречи с американским предпринимателем Илоном Маском предупредил, что если Twitter не будет придерживаться действующих в ЕС правил, то платформа "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечалось, что при нарушении соцсетью закона, она столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота. В конце октября 2022 года Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает". Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

