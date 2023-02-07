Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре. "В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", - говорится в заявлении диппредставительства. Сообщается, что "поисково-спасательные операции проводят и руководят ими турецкие службы". "Направить спасателей в определенные районы у посольства возможности нет. В операции задействованы все спасательные расчеты со всей страны и многочисленные иностранные специалисты. Всевозможные меры по спасению пострадавших людей, вне зависимости от их гражданской принадлежности, предпринимаются", - говорится в заявлении. Посольство отмечает, что "в некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет". "Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями", - подчеркивает диппредставительство, добавив, что "к сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян".
в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре.
"В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", - говорится в заявлении диппредставительства.
Сообщается, что "поисково-спасательные операции проводят и руководят ими турецкие службы".
"Направить спасателей в определенные районы у посольства возможности нет. В операции задействованы все спасательные расчеты со всей страны и многочисленные иностранные специалисты. Всевозможные меры по спасению пострадавших людей, вне зависимости от их гражданской принадлежности, предпринимаются", - говорится в заявлении.
Посольство отмечает, что "в некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет".
"Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями", - подчеркивает диппредставительство, добавив, что "к сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян".
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