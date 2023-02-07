https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850261869.html

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции

Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T13:17

2023-02-07T13:17

2023-02-07T14:47

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248793_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53bf5def5e4ee7e79f79d14f126fb1fb.jpg

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре. "В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", - говорится в заявлении диппредставительства. Сообщается, что "поисково-спасательные операции проводят и руководят ими турецкие службы". "Направить спасателей в определенные районы у посольства возможности нет. В операции задействованы все спасательные расчеты со всей страны и многочисленные иностранные специалисты. Всевозможные меры по спасению пострадавших людей, вне зависимости от их гражданской принадлежности, предпринимаются", - говорится в заявлении. Посольство отмечает, что "в некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет". "Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями", - подчеркивает диппредставительство, добавив, что "к сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян".

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850254189.html

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850240722.html

турция

кахраманмараш

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия