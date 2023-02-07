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Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции - РИА Новости, 07.02.2023
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Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции
Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции - РИА Новости, 07.02.2023
Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции
Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:17
2023-02-07T14:47
в мире
турция
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре. "В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", - говорится в заявлении диппредставительства. Сообщается, что "поисково-спасательные операции проводят и руководят ими турецкие службы". "Направить спасателей в определенные районы у посольства возможности нет. В операции задействованы все спасательные расчеты со всей страны и многочисленные иностранные специалисты. Всевозможные меры по спасению пострадавших людей, вне зависимости от их гражданской принадлежности, предпринимаются", - говорится в заявлении. Посольство отмечает, что "в некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет". "Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями", - подчеркивает диппредставительство, добавив, что "к сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян".
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850254189.html
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850240722.html
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в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В мире, Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
13:17 07.02.2023 (обновлено: 14:47 07.02.2023)
 
Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в Турции

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения в турецкий Кахраманмараш

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Группа российских дипломатов срочно выехала в эпицентр сокрушительного землетрясения - турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям, говорится в заявлении посольства РФ в Анкаре.
"В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее, на место трагедии, в эпицентр землетрясения – Кахраманмараш срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", - говорится в заявлении диппредставительства.
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:59Туризм
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Сообщается, что "поисково-спасательные операции проводят и руководят ими турецкие службы".
"Направить спасателей в определенные районы у посольства возможности нет. В операции задействованы все спасательные расчеты со всей страны и многочисленные иностранные специалисты. Всевозможные меры по спасению пострадавших людей, вне зависимости от их гражданской принадлежности, предпринимаются", - говорится в заявлении.
Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
© AP Photo / Hussein Malla

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / Serdar Ozsoy

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

Последствия землетрясения в турецком Искендеруне
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

Число погибших в Турции и Сирии превысило четыре тысячи человек, более 20 тысяч ранены.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило четыре тысячи человек, более 20 тысяч ранены.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AP Photo / Mustafa Karali

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AP Photo / Hussein Malla

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанк

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
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© AFP 2023

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

Поврежденная древняя цитадель Алеппо после землетрясения в Сирии
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

Разбор завалов после землетрясения в Сирии
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Mustafa Karali

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

Разбор завалов после землетрясения в Газиантепе, Турция
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

Разбор завалов после землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

Женщина несет цветы к посольству Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

Цветы у посольства Турции в память о погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на понедельник, затронуло несколько сирийских провинций и ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков и новые мощные толчки.

© AP Photo / Serdar Ozsoy
3 из 14

Число погибших в Турции и Сирии превысило четыре тысячи человек, более 20 тысяч ранены.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
4 из 14

Из-под завалов в Турции спасли более восьми тысяч человек.

© AP Photo / Mustafa Karali
5 из 14

"Мы столкнулись с одной из крупнейших катастроф в мире", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / Hussein Malla
6 из 14

В Турции объявили семидневный траур. Государственные флаги по всей стране и в представительствах за рубежом приспущены до захода солнца 12 февраля.

© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
7 из 14

От землетрясения пострадали древнейшие памятники, в том числе цитадель Алеппо в Сирии. Не исключено, что стихийным бедствием затронуты несколько объектов наследия ЮНЕСКО в Турции.

© AFP 2023
8 из 14

ЮНЕСКО обеспокоена ситуацией и пообещала пострадавшим в Сирии и Турции помощь в рамках своего мандата.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
9 из 14

Ликвидировать последствия землетрясения помогают спасатели из разных стран. Российские специалисты работают в одном из наиболее сильно пострадавших турецких районов — Кахраманмараше.

© AP Photo / Mustafa Karali
10 из 14

Еще один самолет МЧС России со спасателями, кинологами и специальной техникой прибыл в Сирию. Помогать им будут российские военные.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
11 из 14

У специалистов есть все необходимое для поиска людей под завалами.

© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
12 из 14

Спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
13 из 14

В Москве неравнодушные люди приходят с цветами к посольствам Сирии и Турции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Посольство Турции в Москве приспустило флаг в связи с трауром. У здания лежат цветы и детские игрушки, горят свечи.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посольство отмечает, что "в некоторых районах, пострадавших от разгула стихии, на данный момент связи нет".
"Ситуация крайне тяжелая, осложняется поврежденной, а местами и полностью разрушенной дорожной инфраструктурой, что затрудняет доступ в определенные районы, а также неблагоприятными погодными условиями", - подчеркивает диппредставительство, добавив, что "к сожалению, на данном этапе турецкие власти с учетом масштабов трагедии часто лишены возможности "в режиме реального времени" информировать о судьбе того или иного гражданина, а также наличии среди погибших россиян".
Разбор завалов после землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:21
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
 
В миреТурцияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и СирииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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