https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850231599.html

В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения

В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных работ после сокрушительного землетрясения в различных регионах были спасены... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T11:59

2023-02-07T11:59

2023-02-07T12:04

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных работ после сокрушительного землетрясения в различных регионах были спасены более восьми тысяч человек."Из-под завалов было спасено более 8 тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5 тысяч 775", - сообщил Октай журналистам.Вице-президент Турции также добавил, что въезд транспортных средств в регионы Хатай, Кахраманмараш и Адыяман приостановлен на 48 часов, начиная с 11.00 утра (совпадает с мск), за исключением тех, кто осуществляет доставку грузов, связанных с бедствием.

https://ria.ru/20230207/pomosch-1850225815.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире