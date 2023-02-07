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В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
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В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения
В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения
Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных работ после сокрушительного землетрясения в различных регионах были спасены... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T11:59
2023-02-07T12:04
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных работ после сокрушительного землетрясения в различных регионах были спасены более восьми тысяч человек."Из-под завалов было спасено более 8 тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5 тысяч 775", - сообщил Октай журналистам.Вице-президент Турции также добавил, что въезд транспортных средств в регионы Хатай, Кахраманмараш и Адыяман приостановлен на 48 часов, начиная с 11.00 утра (совпадает с мск), за исключением тех, кто осуществляет доставку грузов, связанных с бедствием.
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турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире
Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
11:59 07.02.2023 (обновлено: 12:04 07.02.2023)
 
В Турции более восьми тысяч человек удалось спасти после землетрясения

Вице-президент Турции: после землетрясения удалось спасти более восьми тысяч человек

© AP Photo / Hussein MallaРазбор завалов после землетрясения в Адане, Турция
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Разбор завалов после землетрясения в Адане, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в результате поисково-спасательных работ после сокрушительного землетрясения в различных регионах были спасены более восьми тысяч человек.
"Из-под завалов было спасено более 8 тысяч человек, а число обрушившихся зданий составило 5 тысяч 775", - сообщил Октай журналистам.
Вице-президент Турции также добавил, что въезд транспортных средств в регионы Хатай, Кахраманмараш и Адыяман приостановлен на 48 часов, начиная с 11.00 утра (совпадает с мск), за исключением тех, кто осуществляет доставку грузов, связанных с бедствием.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 11:47
ЮНЕСКО пообещала помощь пострадавшим при землетрясении в Сирии и Турции
 
ТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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