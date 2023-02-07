https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850187343.html

В Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

В Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

В Турции приспустили флаги из-за траура по жертвам землетрясения

Государственные флаги Турции приспущены по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом в связи с объявленным семидневным трауром после... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T09:10

2023-02-07T09:10

2023-02-07T14:48

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

турция

сирия

ливан

в мире

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АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Государственные флаги Турции приспущены по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом в связи с объявленным семидневным трауром после сокрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает агентство Anadolu. Ранее президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. В связи с объявлением траура государственные флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

турция

сирия

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, турция, сирия, ливан, в мире