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Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T07:30

2023-02-07T07:30

2023-02-07T07:30

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

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АНКАРА, 7 фев - РИА Новости. Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции, передал телеканал TRT Haber.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.По мнению экспертов, это существенно осложнит поисково-спасательные работы, проводимые после катастрофы.

турция

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире