https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850177082.html

В Турции из-под обломков спасли 14-летнего подростка

В Турции из-под обломков спасли 14-летнего подростка - РИА Новости, 07.02.2023

В Турции из-под обломков спасли 14-летнего подростка

Четырнадцатилетний мальчик был извлечен из-под обломков в турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр сокрушительного землетрясения, его жизнь... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T07:13

2023-02-07T07:13

2023-02-07T07:24

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

кахраманмараш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850058453_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_686c80680441723dac23009e755e6982.jpg

АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик был извлечен из-под обломков в турецкой провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр сокрушительного землетрясения, его жизнь удалось спасти спустя сутки, передает телеканал TRT Haber.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, кахраманмараш