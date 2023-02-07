Российские спасатели будут работать в Турции круглосуточно, заявили в МЧС

АДАНА (Турция), 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы сразу же приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно, сообщил во вторник советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Мы будем делиться на несколько группировок, способны будем работать и приступим к работе в круглосуточном режиме... Как только мы прибудем в ту зону, в которой мы будем работать, мы сразу же приступаем к ликвидации последствий и поиску пострадавших людей", - сказал Мартынов. Он напомнил, что российская аэромобильная группировка состоит из более 100 спасателей международного класса. Все они имеют "колоссальный опыт работы по всему миру". Российские спасатели, по словам Мартынова, привезли все необходимое оборудование, в том числе новейшее - эндоскопы, локаторы для поиска людей на глубине до 4,5 метра, аварийно-спасательное оборудование. Кроме этого, у российской группировки есть аэромобильный госпиталь из нескольких блоков, в том числе реанимации и терапевтического отделения. Он также добавил, что на месте будут работать российские психологи и медики. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия, россия, даниил мартынов, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Турция, Сирия, Россия, Даниил Мартынов, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасательные работы на месте разрушенного в результате землетрясения здания в турецком городе Диярбакыр
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АДАНА (Турция), 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Турцию, готовы сразу же приступить к ликвидации последствий землетрясения и будут работать круглосуточно, сообщил во вторник советник главы МЧС России Данила Мартынов.
"Мы будем делиться на несколько группировок, способны будем работать и приступим к работе в круглосуточном режиме... Как только мы прибудем в ту зону, в которой мы будем работать, мы сразу же приступаем к ликвидации последствий и поиску пострадавших людей", - сказал Мартынов.
Он напомнил, что российская аэромобильная группировка состоит из более 100 спасателей международного класса. Все они имеют "колоссальный опыт работы по всему миру".
Российские спасатели, по словам Мартынова, привезли все необходимое оборудование, в том числе новейшее - эндоскопы, локаторы для поиска людей на глубине до 4,5 метра, аварийно-спасательное оборудование.
"Также мы с собой привезли и специальных кинологов, кинологические группы, которые также подготовлены для поиска пострадавших людей, которые находятся под завалами", - добавил он.
Кроме этого, у российской группировки есть аэромобильный госпиталь из нескольких блоков, в том числе реанимации и терапевтического отделения.
"Мы полностью автономны и способны действовать в самом эпицентре чрезвычайной ситуации", - подчеркнул Мартынов.
Он также добавил, что на месте будут работать российские психологи и медики.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции в результате землетрясения 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
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