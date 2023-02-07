https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850170993.html
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921 - РИА Новости, 07.02.2023
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека, передает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T04:41
2023-02-07T04:41
2023-02-07T05:57
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека, передает Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вчера рано утром в турецкой провинции Ккахраманмараш. Оно также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии
Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
2023-02-07T04:41
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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция, В мире
04:41 07.02.2023 (обновлено: 05:57 07.02.2023)
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921, ранены 14 834 человека