https://ria.ru/20230207/trevoga-1850180795.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T07:59
2023-02-07T07:59
2023-02-07T07:59
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 7.46 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, полтавская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу