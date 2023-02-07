https://ria.ru/20230207/trevoga-1850160411.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:08

2023-02-07T00:08

2023-02-07T00:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230206/gorlovka-1850155703.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область