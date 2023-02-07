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ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/trassa-1850413473.html
ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ
ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023
ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ
Издание "Страна.ua" утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск (украинское название - Бахмут) и Славянск, РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T20:38
2023-02-07T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
славянск
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Издание "Страна.ua" утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск (украинское название - Бахмут) и Славянск, боевикам, которые ее удерживают, приходится отступать при любом соприкосновении с российскими войсками. Оно ссылается на сообщения украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на данном направлении. По информации "Страны", у украинских подразделений наблюдается острейший снарядный голод: солдатам не хватает боеприпасов даже к стрелковому вооружению. Также сообщается об отсутствии артиллерийской поддержки обороняющихся подразделений, из-за чего украинские войска вынуждены избегать боестолкновений, постоянно отступая и бросая бесполезное без боекомплекта оружие. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Трасса в направлении Славянска уходит на северо-запад от Артемовска в тыл к украинским войскам и может использоваться для снабжения украинской группировки в Артемовске, а также для переброски в город резервов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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в мире, артемовск, славянск, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Славянск, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
20:38 07.02.2023 (обновлено: 20:43 07.02.2023)
 
ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ

"Страна.ua": ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск и Славянск

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера под Артемовском . Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Издание "Страна.ua" утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск (украинское название - Бахмут) и Славянск, боевикам, которые ее удерживают, приходится отступать при любом соприкосновении с российскими войсками.
"Находящаяся под Бахмутом 30-я бригада ВСУ не имеет боеприпасов, поэтому отступает при соприкосновении с россиянами, из-за чего трасса Бахмут - Славянск может быть потеряна в ближайшее время", - говорится в телеграм-канале издания.
Оно ссылается на сообщения украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на данном направлении. По информации "Страны", у украинских подразделений наблюдается острейший снарядный голод: солдатам не хватает боеприпасов даже к стрелковому вооружению. Также сообщается об отсутствии артиллерийской поддержки обороняющихся подразделений, из-за чего украинские войска вынуждены избегать боестолкновений, постоянно отступая и бросая бесполезное без боекомплекта оружие.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Трасса в направлении Славянска уходит на северо-запад от Артемовска в тыл к украинским войскам и может использоваться для снабжения украинской группировки в Артемовске, а также для переброски в город резервов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСлавянскДонбассВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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