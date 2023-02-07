https://ria.ru/20230207/trassa-1850413473.html

ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ

ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

ВСУ в ближайшее время могут потерять трассу Артемовск — Славянск, пишут СМИ

Издание "Страна.ua" утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск (украинское название - Бахмут) и Славянск, РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T20:38

2023-02-07T20:38

2023-02-07T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

славянск

донбасс

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1576307464cdd260ce097566abd9e768.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Издание "Страна.ua" утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут потерять трассу, соединяющую Артемовск (украинское название - Бахмут) и Славянск, боевикам, которые ее удерживают, приходится отступать при любом соприкосновении с российскими войсками. Оно ссылается на сообщения украинских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на данном направлении. По информации "Страны", у украинских подразделений наблюдается острейший снарядный голод: солдатам не хватает боеприпасов даже к стрелковому вооружению. Также сообщается об отсутствии артиллерийской поддержки обороняющихся подразделений, из-за чего украинские войска вынуждены избегать боестолкновений, постоянно отступая и бросая бесполезное без боекомплекта оружие. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Трасса в направлении Славянска уходит на северо-запад от Артемовска в тыл к украинским войскам и может использоваться для снабжения украинской группировки в Артемовске, а также для переброски в город резервов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

славянск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, артемовск, славянск, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины