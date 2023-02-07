https://ria.ru/20230207/transplantatsiya-1850249470.html
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации - РИА Новости, 07.02.2023
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации
Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
общество
здоровье - общество
россия
сергей готье
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. "Мы оказываем помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются. Никаких нет проблем с участниками СВО. Слава богу, к нам мало обращаются с вопросами трансплантации", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, сергей готье, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Готье, Российская академия наук
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации
Академик Готье: проблем с пересадкой органов участникам спецоперации в стране нет