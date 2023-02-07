https://ria.ru/20230207/transplantatsiya-1850249470.html

Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации

Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации - РИА Новости, 07.02.2023

Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации

Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:47

2023-02-07T12:47

2023-02-07T12:47

общество

здоровье - общество

россия

сергей готье

российская академия наук

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. "Мы оказываем помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются. Никаких нет проблем с участниками СВО. Слава богу, к нам мало обращаются с вопросами трансплантации", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230207/dobrovoltsy-1850219244.html

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2023

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общество, здоровье - общество, россия, сергей готье, российская академия наук