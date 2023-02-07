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Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации - РИА Новости, 07.02.2023
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Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации - РИА Новости, 07.02.2023
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации
Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:47
2023-02-07T12:47
общество
здоровье - общество
россия
сергей готье
российская академия наук
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. "Мы оказываем помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются. Никаких нет проблем с участниками СВО. Слава богу, к нам мало обращаются с вопросами трансплантации", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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общество, здоровье - общество, россия, сергей готье, российская академия наук
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Готье, Российская академия наук
12:47 07.02.2023
 
Минздрав оказывает помощь в трансплантации органов участникам спецоперации

Академик Готье: проблем с пересадкой органов участникам спецоперации в стране нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Никаких проблем с участниками специальной военной операции, которым требуется пересадка органов, в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.
"Мы оказываем помощь всем пациентам, которые в ней нуждаются. Никаких нет проблем с участниками СВО. Слава богу, к нам мало обращаются с вопросами трансплантации", - сказал Готье на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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